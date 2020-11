18 nov 2020 12:10

“FOSSI IN LUI, VERREI QUA CON LA RIVOLTELLA VI AMMAZZO TUTTI COSÌ DO UN PRECEDENTE” - L’EX SENATORE UDC, CARLO GIOVANARDI, A PROCESSO CON LE ACCUSE DI MINACCE A CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO DELLO STATO E RIVELAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO - PER I PM, HA MESSO IN PIEDI UNA “ILLEGITTIMA E MARTELLANTE ATTIVITÀ INTIMIDATORIA” NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI PER RIMUOVERE L’INTERDITTIVA ANTIMAFIA CHE IMPEDIVA A DUE AZIENDE IN ODOR DI ‘NDRANGHETA DI PARTECIPARE AGLI APPALTI POST-TERREMOTO IN EMILIA…