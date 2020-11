RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA CARLO GIOVANARDI: “FACCIO PRESENTE CHE QUESTA MIA SUPPOSTA 'ILLEGITTIMA E MARTELLANTE ATTIVITA' INTIMIDATORIA' SI E' SVOLTA ATTRAVERSO DECINE DI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, INTERVENTI IN AULA E IN COMMISSIONE” – “NELL' ITALIA DEMOCRATICA PER FORTUNA SONO I RAPPRESENTANTI DEL POPOLO CHE POSSONO CONTROLLARE E CRITICARE ANCHE ASPRAMENTE LE PREFETTURE, E NON VICEVERSA. A MENO CHE NON SI VOGLIA…”

L’EX SENATORE UDC, CARLO GIOVANARDI, A PROCESSO CON LE ACCUSE DI MINACCE A CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO DELLO STATO E RIVELAZIONE DI SEGRETI D’UFFICIO

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

faccio presente che questa mia supposta "illegittima e martellante attivita' intimidatoria" delle modalita' con cui le aziende vengono rovinate da interdittive antimafia decise dalla Prefetture si e' svolta attraverso decine di atti di sindacato ispettivo, interventi in Aula, in Commissione Antimafia, in Commissione Giustizia, in conferenze stampa.

In quattro casi di cui mi sono interessato sul mio territorio, sempre attraverso doverosa attivita' parlamentare, le aziende sono state riammesse in white list per i macroscopici errori nelle motivazioni delle interdittive, ma una di queste, con piu' di duecento operai, e' poi fallita per non aver potuto per anni né lavorare né incassare il dovuto per i lavori gia' fatti.

Quando i titolari della quinta, sino a quel momento cittadini modenesi incensurati, sono stati incriminati, e si e' passati dall' Amministrativo al Penale, non mi sono piu' interessato al caso.

La legge 140/2003 all' art 3 dispone che l'art 68 primo comma Costituzione ( i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse )si applica anche ad " ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica, e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. "

Nell' Italia democratica per fortuna sono i rappresentanti del popolo che possono controllare e criticare anche aspramente le Prefetture, e non viceversa.

A meno che non si voglia usare qualche espressione colorita carpita in conversazioni private ( io li ammazzerei tutti…) di cui non e' stata richiesta l' autorizzazione all' utilizzo al Senato ( ai sensi dell' art 68 della Costituzione che mi risulta ancora in vigore in Italia ) per criminalizzare l' attivita' parlamentare che si ridurrebbe nel ritiro dell' indennita' al 27 di ogni mese.

Carlo Giovanardi