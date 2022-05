4 mag 2022 16:37

“FOTTETEVI E ANDATEVENE VIA DA QUI” – TENSIONE ALLE STELLE TRA POLIZIA E MANIFESTANTI A LOS ANGELES DOVE LA GENTE È SCESA IN STRADA PER PROTESTARE IN FAVORE DEL DIRITTO ALL’ABORTO, MESSO IN PERICOLO DALLA CORTE SUPREMA – QUANDO I POLIZIOTTI SONO ARRIVATI I MANIFESTANTI HANNO INIZIATO A URLARE SCATENANDO LA REAZIONE DEGLI AGENTI CHE HANNO PERSO LA PAZIENZA E HANNO TIRATO FUORI I MANGANELLI… - VIDEO