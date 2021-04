9 apr 2021 10:50

È “FOX NEWS” O UN CENTRO PER L’IMPIEGO? – LA TV DI MURDOCH HA ASSUNTO L’EX SEGRETARIO DI STATO AMERICANO MIKE POMPEO COME “COLLABORATORE” – ANCHE LA NUORA DI TRUMP LARA E L’EX PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA KAYLEIGH MCENANY SI SONO RICICLATE COME CONDUTTRICI-OPINIONISTE PER IL CANALE – BASTERÀ ALLO “SQUALO” PER RIACCAPARRARSI L’ELETTORATO TRUMPIANO, CHE SI È SPOSTATO SU ALTRI MEDIA ANCORA PIÙ DI DESTRA COME “NEWSMAX” E “OAN”?