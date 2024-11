“FRANCESCO SARCINA ERA UN MIO GRANDE AMICO” – A “BELVE” RICCARDO SCAMARCIO TORNA A PARLARE DEL TRIANGOLO CON IL FRONTMAN DELLE VIBRAZIONI E L’EX MOGLIE CLIZIA INCORVAIA: "PENSAVO CHE LUI FOSSE UN AMICO E, INVECE, NON MI HA MAI VOLUTO ASCOLTARE. L’AMORE? OGGI HO RAGGIUNTO LA PACE DEI SENSI. SONO INNAMORATO DI BENEDETTA PORCAROLI…” - LA SCENA DI SESSO DA SETTE ORE IN "MANUALE D'AMORE", CON MONICA BELLUCCI: "SETTE ORE A FINGERE UN AMPLESSO. A UN CERTO PUNTO UNO SI STANCA E PUÒ AVERE UNA REAZIONE..." - VIDEO

Estratto dell'articolo di Maria Volpe per www.corriere.it

riccardo scamarcio a belve 7

Un inedito Riccardo Scamarcio, per nulla ombroso. Ha dunque ragione Francesca Fagnani – […] tornata […] su Rai2 con il suo «Belve» .

[…] E poi si parla di cinema. Non solo i successi, da Tre metri sopra il cielo in poi, ma anche i contrasti con colleghi e registi. Fagnani non si fa sfuggire l'occasione di tirar fuori la polemica per i pochi premi ricevuti: «Hanno vinto tutti. Ma è chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati», confida Scamarcio ricordando la lite con Ferzan Özpetek. «Io ho pestato molti piedi di quelli che contano, registi e produttori, soprattutto da giovane. Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque».

CLIZIA INCORVAIA SCAMARCIO FRANCESCO SARCINA

E c'è spazio anche per l'amore. Si parla della lunga storia d'amore tra Scamarcio e l'attrice Valeria Golino, alla quale è rimasto legato dal 2006 al 2018. […] Al termine di questa relazione, Scamarcio si è poi legato sentimentalmente alla manager Angharad Wood, con la quale nel 2020 ha dato alla luce la figlia Emily. E si arriva ad oggi […] «Ho trovato la pace dei sensi». E forse, in questo, la relazione con l'attrice Benedetta Porcaroli, 19 anni meno di lui, c’entra qualcosa. E lui dice ammette: «Sì, sono innamorato».

riccardo scamarcio con clizia incorvaia a spasso per roma nel 2015

Infine una vicenda su cui Scamarcio è apparso più che reticente. L'attore per la prima volta ha parlato del «caso» che lo vide coinvolto, suo malgrado, insieme a Francesco Sarcina, suo grande amico, e la ex moglie Clizia Incorvaia. Un tradimento, secondo la voce de Le Vibrazioni. Solo un bacio da single, si era schermita Incorvaia. «Francesco Sarcina era un mio grande amico. Lo pensavo – ha ricordato Scamarcio –. E invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare». L'attore ha quindi chiuso il discorso con un lapidario: «Questa vicenda mi fa talmente orrore che non ne voglio parlare».

ARTICOLI CORRELATI

clizia incorvaia francesco sarcina riccardo scamarcio riccardo scamarcio a belve ph stefania casellato riccardo scamarcio benedetta porcaroli riccardo scamarcio a belve 6 riccardo scamarcio a belve 4 riccardo scamarcio benedetta porcaroli riccardo scamarcio a belve 5 riccardo scamarcio a belve riccardo scamarcio a belve 3 scamarcio porcaroli