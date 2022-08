“PER FRANCESCO TOTTI LA FAMIGLIA È TUTTO NON SI SAREBBE MAI ALLONTANATO SE NON FOSSE SUCCESSO QUALCOSA DI GRAVE

Giovanna Cavalli per corriere.it

ilary e cristiano iovino

Il piano di Ilary Blasi in soldoni sarebbe questo: comportarsi come se nulla fosse successo e niente dovesse ancora accadere. Come se non ci fosse di mezzo la separazione più chiacchierata d’Italia, quella da Francesco Totti, ancora ferma alle prime scartoffie. E come se la sua (presunta) storia con Cristiano Iovino, personal trainer di stanza a Roma ma più spesso a Milano, muscoloso, tatuato e conteso – che sarebbe la vera causa della crisi irrecuperabile con l’ex numero 10 della Roma, non Noemi Bocchi dai Parioli, arrivata dopo, a lenire la dolorosa delusione del Capitano – non fosse ormai uscita dall’ombra del mistero.

ilary

A tal proposito urge ascoltare il pr e campione di body building Alex Nuccetelli , l’amico comune che venti anni fa presentò Ilary a Totti: «Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave deve essere successo». Nuccetelli, che ora ha rarefatto le sue esternazioni, non parla tanto per parlare. Sa molte cose.

ilary blasi 1

E spesso, le sue dichiarazioni ricevono il sigillo proprio di Totti: un messaggino muto, con una fila di cuoricini. Dunque l’ennesima puntata della lunga estate vacanziera di Ilary Blasi, che gira di qui e di là in moto perpetuo ormai dal 12 luglio – e la jeep tra le zebre in Tanzania e il mare blu di Zanzibar e le dune di Sabaudia e il lago del Trentino e i picchi delle Dolomiti (che non ci vai a Cortina?) – è ambientata tra le verdi colline marchigiane, a Frontone, nelle Marche, terra dei suoi genitori, con la sorella Melory e il cognato Tiziano.

Il programma del 14 agosto prevedeva visita al Castello (fatta), sosta alla Taverna della Rocca (idem), giretto tra le bancarelle della fiera con la nipotina Jolie nel passeggino, in peplo di voile svolazzante e leopardato lungo fino ai piedi con ciabattine nere, per non farsi notare («Direttamente dal safari», la sfotte persino Melory su Instagram), passeggiata sottobraccio con la nonna Marcella (che nonostante il bastone quasi le dà una pista), più altri momenti di vita quotidiana comunque instagrammati a ripetizione, persino le prodezze del gatto Dior, che molla i bisognini sul letto della nonna e poi vomita le palle di pelo sul pavimento di cotto.

noemi bocchi emanuele amico di ilary

Tra queste cartoline una però è più significativa: video in primo piano, sul viso e sulle mani. La destra carica di anelli d’oro, la sinistra nuda, non c’è più nemmeno il segno della fede nuziale sull’abbronzatura. Mentre il bel Cristiano si limita a postare su IG la foto di una tazzina di caffè con sfondo jungle, scattata chissà dove (è sempre in viaggio pure lui, Maldive, Mykonos, Indonesia). Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa sovraesposizione mediatica che tanto infastidisce il Capitano – lui invece stanziale a Sabaudia con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, in una classica villeggiatura italiana, ma muto e invisibile sui social – pare rientrare in una precisa strategia, forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale: massimizzare la propria immagine di donna comunque bella, felice, realizzata e piena di vita, anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale.

Ovvero la prima intervista pubblica, già concordata con la cara amica Silvia Toffanin, davanti alle benevole telecamere di Verissimo. E soltanto dopo, presentarsi finalmente all’incontro con i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone e Antonio Conte, a questo punto entrambi in vacanza, all’estero, dopo aver atteso per giorni che «la signora Blasi» si rendesse reperibile e così non è stato.

ILARY A CORTINA ILARY BLASI E ALEX NUCCETELLI TOTTI ILARY ilary blasi 78 ILARY A CORTINA ILARY BLASI ALLA CENA DOVE C ERA ANCHE NOEMI BOCCHI ilary blasi 78 totti ilary noemi FRANCESCO TOTTI - ILARY BLASI - NOEMI BOCCHI ALLA STESSA CENA