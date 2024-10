“FRANCIS FORD COPPOLA HA BACIATO UNA 13ENNE SUL SET DI ‘MEGALOPOLIS’” – UN 39ENNE CHE LAVORAVA ALLE RIPRESE DEL FILM HA RIVELATO DI AVER VISTO IL REGISTA 85ENNE OSSERVARE CON “SGUARDO LASCIVO” LA RAGAZZINA PRIMA DI AFFERRARLA E BACIARLA SULLA GUANCIA: “SI STAVA GIRANDO LA SCENA DI CAPODANNO E LUI SI È MESSO A BACIARE ALCUNE COMPARSE, COMPRESA LA RAGAZZINA. PRIMA, LE HA FATTO DIVERSI COMPLIMENTI. L’HO RACCONTATO ALLA MADRE DELL’ADOLESCENTE E…”

Dagotraduzione dell'articolo di Eboni Boykin-Patterson per www.thedailybeast.com

francis ford coppola adam driver aubrey plaza cannes

Il regista Francis Ford Coppola, 85 anni, è accusato di aver "guardato con sguardo lascivo" una ragazza di 13 anni e di averla baciata sul set del suo film flop Megalopolis.

Un testimone si è fatto avanti per raccontare al “Daily Beast” di aver visto Coppola fare complimenti all'adolescente per il suo vestito, chiederle quanti anni avesse per poi baciarla, durante le riprese a Fayetteville, in Georgia, il 13 febbraio dell'anno scorso.

L'accusa arriva dopo che “Variety” ha rivelato di avere un filmato che mostra il regista mentre bacia le comparse sul set.

francis ford coppola bacia attrici sul set di megalopolis

Un'attrice che è stata baciata da Coppola ha detto di essere "sotto shock" per quanto accaduto, ma di aver tenuto la "bocca chiusa". Il produttore esecutivo Darren Demetre ha difeso il regista, sostenendo che il bacio serviva a "stabilire lo spirito della scena". Coppola ha intentato una causa per diffamazione contro “Variety” che lo ha accusato di non essersi comportato in modo non professionale e ha definito il resoconto "falso, sconsiderato e irresponsabile". Chiede 15 milioni di dollari di danni dalla causa.

francis ford coppola a cannes

Benjamin Cawood, 39enne responsabile del benessere degli attori minorenni sul set, ha detto al “Daily Beast” di aver visto Coppola baciare una minorenne che sembrava "scioccata". Ha anche fornito la prova di aver segnalato l'incidente ai suoi capi, che apparentemente non hanno fatto nulla al riguardo.

Cawood ha avuto in carico nove ragazzi di età compresa tra 9 e 14 anni: non ricorda

il nome della ragazza e i nomi delle comparse non sono elencati nel foglio di convocazione. Il “Daily Beast” non è stato quindi in grado di contattare la ragazza e sua madre per corroborare questi eventi come descritti.

Non tutte le attrici baciate da Coppola nel filmato trapelato erano irritate dal comportamento del regista. Una donna ha detto a “Deadline” che Coppola "non ha fatto nulla per mettere a disagio me o chiunque altro sul set".

megalopolis 4

E un portavoce di Coppola ha detto al “Daily Beast”: «Contrariamente ai precedenti resoconti falsi dei media, sulla produzione di Megalopolis non ci sono state segnalazione riguardanti qualsiasi presunta molestia, sessuale o di altro tipo». Ma secondo Cawood, fu lui stesso a denunciare l'accaduto.

Cawood ha detto di aver visto Coppola ispezionare il set e dare un’occhiata alle comparse prima di girare la scena di Capodanno del film, e in particolare di aver guardato la ragazzina: «Tutti erano vestiti in modo molto glamour e [Coppola] sembrava guardare la ragazza con aria lasciva. In realtà ha detto “Ehi” e ha fatto i complimenti per il suo aspetto, in un modo innocente per i costumi. “È un costume fantastico. Sembri un uccello”. Poi le ha chiesto quanti anni avesse, ma era piuttosto strano che lui si interessasse a lei. Le cose sono peggiorate dopo l'inizio delle riprese. Alla fine Coppola ha detto: “Ragazzi, questa è la vigilia di Capodanno, è letteralmente uno di quei momenti in cui puoi semplicemente baciare qualcuno”. Fu allora che Coppola cominciò a baciare la gente.

francis ford coppola 7

C'era una trentenne attraente, lui si è alzato, si è avvicinato e l'ha baciata. Non riuscivo a capire dall'angolazione se l'ha baciata sulla bocca o sulla guancia. Ma poi è andato subito dalla ragazza tredicenne e l'ha baciata. Quel bacio era sulla guancia. Ho avuto difficoltà a elaborarlo. Potevo solo immaginare di essere nei suoi panni. Ho pensato: quella potrebbe essere stata letteralmente la prima volta che qualcuno che non fa parte della famiglia di quella ragazza l'ha baciata. Poi si è girato verso un uomo e l’ha baciato sulla guancia».

megalopolis 3

Cawood era abbastanza a disagio per ciò a cui aveva assistito che per prima cosa raccontò l'incidente alla madre della ragazza: «Era fuori nell'area del palco quando accadde. Le ho detto: “Voglio solo che tu sappia che il regista l'ha appena baciata”. E lei ha detto “Sì, me l'ha detto mia figlia”». Non ho ricevuto molte reazioni da lei in quel momento. […]

