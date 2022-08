10 ago 2022 09:39

“FREE WILLY” IN SALSA FRANCESE – È STATO LIBERATO IL BELUGA CHE DA UNA SETTIMANA ERA INTRAPPOLATO NELLA SENNA, IN FRANCIA – SONO SERVITE 6 ORE PER SOLLEVARE L’ANIMALE, CHE PESA 800 CHILOGRAMMI, ATTRAVERSO UNA RETE AGGANCIATA A UNA GRU – MESSO SU UNA CHIATTA PER CONSENTIRE AI VETERINARI DI PRESTARGLI LE PRIME CURE, È STATO POI RIPORTATO IN MARE APERTO – VIDEO