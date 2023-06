“IL FUMO CHE SOFFOCA NEW YORK MI RICORDA L’11 SETTEMBRE” – LA GRANDE MELA AVVOLTA DALLA NEBBIA ARANCIONE RACCONTATA DALLO SCRITTORE JAY MCINERNEY: “È SURREALE. IN UN CERTO SENSO STUPEFACENTE, C’È UN MISTERO NASCOSTO IN QUESTA NEBBIA. È INQUIETANTE. È UN EVENTO TALMENTE INASPETTATO CHE HA LEGATO GLI ABITANTI DEI QUARTIERI, HA UNITO LE PERSONE. PORTA ALLA MENTE RICORDI TRAUMATICI E…”

Estratto dell’articolo di Marco Bruna per “Il Corriere della Sera”

jay mcinerney 7

Una nube arancione si è mangiata New York. Jay McInerney, ex ragazzo terribile delle lettere americane, è appena atterrato all’aeroporto Jfk quando risponde al Corriere . È mercoledì notte in Italia, il giorno prima è stato diramato l’allarme. Jay arriva dalla California, dove la ricchissima moglie è proprietaria di alcune case.

Trova la sua città avvolta in una nebbia di fumo provocata dai devastanti incendi scoppiati in Canada. […] «È surreale. In un certo senso stupefacente, c’è un mistero nascosto in questa nebbia. È inquietante».

new york avvolta dal fumo 5

[…] «Questo fumo è l’unica cosa di cui si parla. È un evento talmente inaspettato che ha legato gli abitanti dei quartieri, ha unito le persone. Nelle strade sono ricomparse le mascherine, che riportano alla mente il Covid», spiega McInerney.

new york avvolta dal fumo 4

[…] «Mi ricorda i giorni successivi all’11 settembre, quando l’atmosfera nella città era irreale. Porta alla mente ricordi traumatici, anche se è una paura totalmente diversa. Qui ci misuriamo con gli effetti del cambiamento climatico», dice ancora Jay McInerney.

jay mcinerney 6 jay mcinerney 5

new york avvolta dal fumo 7 new york avvolta dal fumo 6

new york avvolta dal fumo 3 new york avvolta dal fumo 2 new york avvolta dal fumo 1 new york avvolta dal fumo 8

jay mcinerney 3 jay mcinerney 1 jay mcinerney 2 jay mcinerney 4