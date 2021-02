“LA GENTE MI CHIAMA QUANDO LA CASA BRUCIA, NO QUANDO C’È DEL FUMO IN CUCINA” – È MORTO A 76 ANNI JACK PALLADINO, DETECTIVE CONOSCIUTO PER LE PRATICHE POCO ORTODOSSE E PER ESSERE STATO INGAGGIATO DA CLINTON E WEINSTEIN: L’EX PRESIDENTE LO PAGAVA 2MILA DOLLARI AL GIORNO PER SMERDARE GENNIFER FLOWERS CHE AVEVA RIVELATO DI AVER AVUTO UNA RELAZIONE SESSUALE CON LUI – TRA I METODI DI PALLADINO C’ERA QUELLA DI PAGARE DONNE AVVENENTI PER…

DAGONEWS

jack palladino 7

Jack Palladino, investigatore privato, diventato famoso per le sue tattiche non proprio ortodosse e per aver lavorato con Bill Clinton e Harvey Weinstein, è morto il 1 febbraio in un ospedale di San Francisco. Aveva 76 anni.

Il suo avvocato, Mel Honowitz, ha confermato la morte. Palladino era attaccato alle macchine che lo tenevano in vita dopo aver subito un trauma cranico giovedì, a seguito di un tentativo di rapina fuori dalla sua casa a San Francisco, dove un uomo è saltato fuori da un'auto e ha cercato di rubargli la macchina fotografica. Le immagini della telecamera hanno portato all'arresto di due sospetti, secondo il San Francisco Chronicle.

Palladino ha lavorato per più di quattro decenni con sua moglie Sandra Sutherland, formando un'elegante coppia investigativa che i giornalisti hanno regolarmente paragonato a Nick e Nora Charles, i sofisticati investigatori del romanzo giallo di Dashiell Hammett "The Thin Man".

bill clinton

Mentre Sutherland lavorava spesso sotto copertura, Palladino trovava più difficile cambiare identità. Alto 177 centimetri, pesava 90 chili, era calvo e con gli occhiali, appassionato di cravatte Balenciaga, camicie di seta e mocassini con nappine rosse. Ha indagato su omicidi e traffico di droga, ma non ha mai portato un'arma da fuoco, spiegando che «le pistole ti rendono pigro, quindi non cerchi modi più creativi per uscire da una situazione».

gennifer flowers

I clienti di Palladino hanno spaziato dai trafficanti internazionali di marijuana ai predatori sessuali fino alle organizzazioni per i diritti umani e alle star di Hollywood. Ha lavorato al caso di rapimento di Patty Hearst, ha indagato sul suicidio di massa nel complesso di Jonestown in Guyana e ha contribuito a difendere Jeffrey Wigand, l'informatore dell'industria del tabacco interpretato nel film di Michael Mann del 1999 "The Insider". Palladino ha interpretato se stesso in un cameo.

Ha anche lavorato con gli attori Kevin Costner e Robin Williams; con i rapper MC Hammer e Snoop Dogg; con Suge Knight e il magnate automobilistico John Z. DeLorean; con il leader degli Hells Angels Sonny Barger e con il cofondatore delle Black Panthers Huey Newton; con il cantante R&B R. Kelly, che è stato assolto in un processo per pornografia infantile nel 2008.

jack palladino 4

«Sono qualcuno che chiami quando la casa è in fiamme, non quando c'è fumo in cucina - disse Palladino al San Francisco Examiner nel 1999 - Mi chiedi di occuparmi di quell'incendio, di salvarti, di fare di tutto, mi chiedi da dove viene, dove sta andando, succederà mai di nuovo? La gente mi chiama perché sono in guai molto grossi».

Palladino era conosciuto per il suo lavoro con Clinton, iniziato subito dopo che Gennifer Flowers si fece avanti durante la campagna presidenziale del governatore dell'Arkansas del 1992, sostenendo che avevano una relazione da 12 anni. Mentre Clinton in seguito ammise di aver fatto sesso con Flowers - un dipendente dello stato dell'Arkansas e cantante di lounge - Palladino lavorava per minare la sua reputazione. A tal fine, ha viaggiato per il paese intervistando conoscenti di Flowers, alcuni dei quali l'hanno chiamata per chiedere informazioni su un uomo "molto strano" che chiedeva loro se fosse sessualmente attiva o fosse "il tipo da suicidarsi". All'epoca, Betsey Wright, assistente senior di Clinton, difese le azioni di Palladino, che veniva pagato 2mila dollari al giorno, parlando di "autodifesa", dicendo al Washington Post che tabloid e talk show avevano offerto più di $ 100.000 alle donne che condividevano storie imbarazzanti sul candidato.

gennifer flowers

Larry Sabato, politologo dell'Università della Virginia, in seguito disse al New Yorker che Palladino aveva supervisionato "una campagna molto aggressiva per sopprimere le informazioni". Ha affrontato critiche costanti come quelle dell'ex consigliere di Clinton Dick Morris, che ha definito Palladino un membro della "polizia segreta" del presidente, e dell'editorialista del New York Times William Safire, che ha etichettato Palladino come uno dei "malviventi assunti dagli avvocati di Clinton".

Palladino ha detto che stava semplicemente perseguendo la verità, sebbene abbia ammesso di aver mentito a volte sulla sua identità nel corso di un'indagine. Secondo quanto riferito, le sue tattiche includevano la realizzazione di registrazioni segrete, l'uso di donne attraenti per ottenere informazioni dagli uomini e l’intimidazione delle persone che finivano sotto le sue grinfie.

harvey weinstein

Palladino venne criticato nuovamente dopo che il New Yorker riferì che aveva lavorato per Weinstein, il produttore cinematografico e co-fondatore di Miramax che è stato condannato lo scorso anno con l'accusa di violenza sessuale. Secondo un rapporto del 2017 del giornalista Ronan Farrow, Palladino e un altro investigatore avevano prodotto dossier sulle accusatrici di Weinstein, nonché sui giornalisti coinvolti , "che includevano informazioni che potevano essere utilizzate per minare la loro credibilità".

gennifer flowers 1

«La credibilità dei testimoni e la verificabilità delle accuse sono sempre in discussione nei contenziosi – disse Palladino all’epoca - Questa non è una tattica della nostra azienda come investigatori, ma il nostro obbligo legale ed etico nella rappresentanza dei nostri clienti».

jack palladino 2 jack palladino 6 jack palladino 1 jack palladino 3 jack palladino 5