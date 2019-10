“GEORGE MICHAEL ERA POSITIVO ALL’HIV” – FADI FAWAZ, LO SVALVOLATO EX FIDANZATO DELLA STAR, TORNA SU TWITTER DOPO OLTRE UN ANNO E SGANCIA ALCUNE BOMBE: “ABBIAMO SAPUTO DELL’HIV A VIENNA DOPO LA SUA MALATTIA” – FANGO SULLA CARRIERA DELL’ARTISTA: “NON HA MAI SCRITTO LA SUA MUSICA, HA PAGATO ALTRE PERSONE PER FARLO PER LUI. DOPO TUTTO NON ERA COSÌ TALENTUOSO” – I FAN SI SCATENANO PENSANDO CHE IL PROFILO SIA STATO HACKERATO, MA…(VIDEO)

DAGONEWS

george michael e fadi fawaz 2

Una strana scarica di tweet è comparsa sull’account di Fadi Fawaz, ex fidanzato di George Michael, che sui social ha rivelato che la star era positiva all'HIV.

Alle 8.41 di ieri mattina, Fawaz, che lo scorso mese è stato butatto fuori dalla casa dell’ex da 5 milioni di sterline, ha twittato: «George Micheal era HIV +». Poco dopo ha aggiunto: «Lo abbiamo scoperto a Vienna dopo la sua malattia». Poi ha continuato: «Non ha mai scritto la sua musica, ha pagato altre persone per farlo per lui e ha fatto finta che fosse lui l'artista. Dopo tutto non era così talentuoso...».

i tweet di fadi fawaz 1

I suoi tweet hanno scioccato i fan di George Michael che hanno iniziato a pensare che l’account di Fawaz fosse stato hackerato. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato proprio lui scattandosi un selfie in strada e precisando: «Sono io, l’account non è stato hackerato». Poche ore dopo è tornato su Twitter per rivelare: «Alla fine, George Micheal fumava crack usando una bottiglia di Evian» aggiungendo che il venerdì fumava e la domenica sera ospitava escort.

i tweet di fadi fawaz 3

Il mese scorso Fawaz si è trasferito in un albergo da 49 sterline a notte dopo essere stato buttato fuori dalla casa di George Michael. In un post di Facebook ha detto agli amici che era diventato un senzatetto: «A tre anni dalla morte di George Michael i suoi avvocati non hanno ancora fatto nulla per me, quindi negli ultimi giorni ho dormito in strada a Covent Garden invece di essere a casa mia».

