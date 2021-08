23 ago 2021 08:40

“UN GESTO DA VIGLIACCHI” – UN 70ENNE DI CARPIANO, NEL MILANESE, HA UCCISO LA MOGLIE DI 41 ANNI E LA FIGLIA DI 15, PRIMA DI DARE L’ALLARME E POI UCCIDERSI: LUI AVEVA PERSO IL LAVORO, LA SITUAZIONE IN CASA ERA DIFFICILE PER LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E DA MESI I VICINI SENTIVANO URLA PROVENIRE DALL’APPARTAMENTO – IL PROCURATORE DI LODI: “UN GESTO COSÌ NON È MAI SPIEGABILE. LE MOTIVAZIONI SONO COSÌ BLANDE CHE…”