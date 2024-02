“GIOCAVO CON LE MIE AMICHE. NON FACEVAMO ALTRO CHE BACIARCI, E TOCCARCI” - COCO LOVELOCK HA 24 ANNI MA NE DIMOSTRA DIECI DI MENO: HA LAVORATO IN UN FAST-FOOD E IN UNA SOCIETÀ DI MUTUI E POI E’ FINITA SU ONLYFANS A VENDERE I SUOI VIDEO PORNO - BARBARA COSTA: “HA COLLEZIONATO FLIRT, ETERO E NO, ASSAGGIANDO ANCHE UN UOMO DI 60 ANNI, CHE PER UN PERIODO È STATO IL SUO SUGAR-DADDY. L’AIUTAVA CON I SOLDI. VENDENDO I SUOI ‘LAVORI’ IN RETE HA BECCATO ANCHE FREGATURE, COMPRESA QUELLA DI UNO, A CUI HO VENDUTO DELLE FOTO DI NUDO, CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

coco lovelock 1 (2)

Che si fa dopo che hai squirtato? Cambi le lenzuola! Per forza, se non hai messo nessuna protezione, sul letto, e se non sai che cavolo è successo tra le tue gambe mentre festosamente ti masturbavi. È ciò che è accaduto a Coco Lovelock, stellina porno che sempre più sa il fatto suo, oggi, ma che, quando ha squirtato la prima volta, da sola, a casa sua, nel letto suo, del tutto ignorava cosa fosse quel liquido e quell’orgasmo così diverso, e così devastante, che l’aveva percossa. E di cambiare le lenzuola è la risposta che a Coco ha dato il suo ragazzo, avvisato per telefono di quanto le era capitato!

coco lovelock 15

Sembra incredibile eppure nell’era dell’informazione onnisciente e immediata, lo squirting a questa ragazzina di Las Vegas era sconosciuto. Ragazzina!? Coco lo sa, “che, senza trucco, dimostro 13 anni!”, ma ne ha 24, e non ha mai visto porno da adolescente. O meglio, il porno sui siti porno. Si fa presto a parlare, di più, a sproloquiare, sulla tossicità del porno, sul web, sulla pericolosità del porno, sul web, e sarebbe ora che una regolazione intelligente del porno sul web si legiferasse, tuttavia abbiamo… quante… due generazioni se non più che sono cresciute con il porno sul web incontrollato, sì, ma quale porno?

coco lovelcok 18

Se pure regoli i siti, puoi trovarti davanti a tipi come Coco Lovelock che, minorenne, dei porno sui tubes ne faceva a meno, non ne era interessata, poiché ogni sua acerba lussuria era concentrata sulle cam-girl, su quella sessuale immagine lì. Coco è cresciuta col mito delle cam-girl, e inquieta, col dubbio di non essere tutta ok sessualmente, perché, lei, Coco, “fino ai 17 anni non ho sentito pulsioni sessuali, verso il sesso maschile, e mi ero messa in testa di essere asessuale, però, al tempo stesso, "giocavo" con le mie amiche, coetanee, e soprattutto con una, Ivy: noi due non facevamo altro che baciarci, e toccarci”.

coco lovelock teen size queens

Coco Lovelock non era affatto asessuale, asessuale è chi, maschio o femmina o X, di qualunque orientamento e genere, non prova alcun trasporto fisico nei confronti di altre persone, neppure di chi si innamora, e i cui sentimenti genuini e passionali dimostra con estrema soddisfazione senza il bisogno di contatto fisico (questo in generale, ogni asessuale esprime il proprio io in modi e gradi che crede e sente).

coco lovelock lato b

E Coco Lovelock, terminati gli studi, ha lavorato in un fast-food, in una società di mutui, rompendosi le scatole perché il suo sogno rimanevano le cam-girl. Ed essendosi nel frattempo "destata" sessualmente, collezionando flirt etero e no più o meno seri, assaggiando anche “un uomo di 60 anni, il mio paparino, per un periodo è stato il mio sugar-daddy, lui, a soldi, mi ha aiutato”, come è prassi per la gen X Coco si è messa in rete, su OnlyFans, a vendere i suoi video porno. Ma il porno così fatto non l’ha più di tanto soddisfatta, ha beccato fregature, compresa quella “di uno, a cui ho venduto delle foto di nudo, che non mi ha pagato!”.

coco lovelock 16

Coco Lovelock, nome d’arte, anche se “mi hanno sempre chiamata così, Coco, è il mio soprannome, papà l’ha preso da una modella di Playboy” (!!!), è da poco una "Spiegler-girl", cioè è nel team di Mark Spiegler, agente porno potentissimo. In precedenza, stava presso la Motley Models, grande agenzia dal giorno alla notte chiusa, col proprietario in casini giudiziari grossi così. Per Coco, è stata una fortuna: se ti prende Mark Spiegler, stai in rampa di lancio. Lui è molto severo, e però, con lui, giri i porno migliori, e hai gli assi per diventare una star.

coco lovelock by vixen 3

Che è l’obiettivo di Coco. Seppur per le sue forme minute e il suo visetto venga chiamata a girare porno dove è la figliastra, la nipotastra, alla lontana cuginetta da svezzare, e seppur i porno di Coco che più fanno fulgore sono quelli in cui la accoppiano a Haley Spades, altra biondina esile e fintoinnocentina come Coco (si possono ammirare in "Kenzie Loves Girls", lolitesca ridda porno da capogiro), Coco è raggiante di stare nel porno per una sua personale e ex clandestina ragione: Coco si è riconosciuta feticista, e di un feticismo zozzissimo, lei va matta per il pissing!

coco lovelock 17

Sì, la pioggia dorata, da brindare sotto la doccia di preferenza ma non solo, e garbata sia addosso che in bocca. Le faccine più pulite, le più dolci, ingannano! Coco non è al momento fidanzata ma è in cerca di fidanzato. Lei è bisex. Non ha un ideale ma, in privato, il pene, meglio non sia troppo grosso: “Gli uomini mi piacciono, ma fisicamente la donna è più attraente. Il corpo di una donna è arte”.

