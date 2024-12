6 dic 2024 15:54

“GIORGIA MELONI? UNA TRADITRICE SCHIFOSA, AMICA DI SION, BISOGNA SPARARLE IN TESTA” - FU UN INCONTRO TRA LA PREMIER E LA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE A SCATENARE LE IRE DEL GRUPPO NEONAZISTA “WERWOLF DIVISION”, CHE PENSO’ A UN PIANO PER ELIMINARE LA PREMIER: “NON SIAMO NAZISTI DA TASTIERA” - 12 PERSONE SONO FINITE IN CARCERE PER ASSOCIAZIONE TERRORISTICA. LE ESERCITAZIONI PER IMPARARE A SPARARE AVVENIVANO IN UN POLIGONO DI TIRO ABUSIVO, UNA CASA ABBANDONATA ALLA PERIFERIA DI BOLOGNA – GLI INSULTI A SALVINI E LE IMMAGINI DEGLI OGGETTI SEQUESTRATI – VIDEO