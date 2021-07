“UN GIORNO HO PENSATO: STRANO CHE NON ABBIA MAI MESSO INCINTA UNA RAGAZZA IN TUTTI QUESTI ANNI. ALLORA HO DECISO DI COMINCIARE A EIACULARE DENTRO” – IN SPAGNA, LA STAR DI TIKTOK DARRECHI È FINITO NELLA BUFERA DOPO UN’INTERVISTA SU “TWITCH” DOVE HA RIVELATO DI ANDARE A LETTO CON RAGAZZE CON L’INGANNO DICENDO LORO DI ESSERE STERILE – LA DENUNCIA DELLA MINISTRA DELL’UGUAGLIANZA MONTERO: “EIACULARE DENTRO SENZA CONSENSO È UN ABUSO SESSUALE”...

È dovuta intervenire la ministra dell'Uguaglianza, con l'annuncio di una denuncia in procura, per mettere sul giusto binario uno scandalo scoppiato sui social e diventato per ore oggetto di polemiche roventi in rete. Il richiamo, duro, della ministra Irene Montero è alla legge varata pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri e che passerà presto all'esame del Parlamento, conosciuta come "solo sì è sì": nel rapporto sessuale, in tutti i casi in cui non c'è il consenso esplicito, si può configurare il reato di stupro.

E proprio di questo si tratta nel caso di Naim Darrechi, se sono vere - e non frutto di un'assurda spacconata - le parole pronunciate dal giovanissimo Tiktoker di Maiorca (a 19 anni ha 26,8 milioni di follower sulla piattaforma, cifra record in Spagna) in un'intervista trasmessa su Twitch da un altro personaggio conosciutissimo sui social, lo Youtuber che si fa chiamare Mostopapi.

Una chiacchierata sul sesso, in cui ad un certo punto Darrechi - nato a Palma da una famiglia di origini argentine - rivela di detestare il preservativo: «Non posso, mi costa molto utilizzare il preservativo, Non lo uso mai». E aggiunge: «Un giorno ho pensato: strano che non abbia mai messo incinta una ragazza in tutti questi anni. Allora ho deciso di cominciare a eiaculare dentro. E non è successo nulla, per cui comincio a pensare che ho un problema».

La conversazione ha già preso una pessima piega, ma l'interlocutore, tra le risate, chiede: ma loro non si arrabbiano? E lui replica candido: «Dico che stiano tranquille, che sono sterile perché mi sono operato per non poter avere figli». [...]

[...] «Togliersi il preservativo o eiaculare dentro senza consenso oggi è un abuso sessuale», ricorda la ministra Montero, «e la legge #SoloSíEsSí lo riconoscerà come un'aggressione». E prima ancora che la titolare dell'Uguaglianza nell'esecutivo Sánchez annunciasse la denuncia, a rivolgersi alla magistratura "per possibile abuso sessuale" ci aveva già pensato il governo delle Baleari, regione di residenza della star della Rete, chiedendo anche a Tik-Tok la sospensione del profilo di Darrechi.

[...] Un castello di carta che rischia di crollare all'improvviso. Ora, al posto dei Like e dei cuoricini, l'emoji più diffuso sul suo profilo è quella faccina gialla con il verde che indica il vomito. E si leggono apprezzamenti del tipo: "Spero che ti arrestino", "Fai schifo", "Stupratore", "Vai a cantare in carcere".

