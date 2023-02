“GIÙ LE MANI DALL’AFRICA! GIÙ LE MANI DAL CONGO, NON È UNA MINIERA DA SFRUTTARE” – PAPA FRANCESCO ARRIVA A KINSHASA, ACCOLTO DA UNA FOLLA FESTANTE E DAL PRESIDENTE, FELIX TSHISEKEDI, E SI SCAGLIA CONTRO IL “COLONIALISMO ECONOMICO” CHE SFRUTTA IL CONTINENTE NERO: “QUESTO PAESE, AMPIAMENTE DEPREDATO, NON RIESCE A BENEFICIARE A SUFFICIENZA DELLE SUE IMMENSE RISORSE” – LA TENSIONE CONTRO I VICINI DEL RUANDA CRESCE (E INFATTI BERGOGLIO NON ANDRÀ A GOMA, CENTRO DEGLI SCONTRI)

1. «GIÙ LE MANI DALL’AFRICA E DAL CONGO, NON È UNA MINIERA DA SACCHEGGIARE»

Estratto dell’articolo di Gian Guido Vecchi per il “Corriere della Sera”

«Giù le mani dall’Africa! Giù le mani dal Congo, non è una miniera da sfruttare!». Il monito di papa Francesco risuona nel palazzo presidenziale di Kinshasa, capitale congolese dove il pontefice è arrivato ieri, prima tappa del suo viaggio in Africa.

E ha scelto l’immagine del diamante come simbolo di tutte le altre ricchezze immense del Paese, oro, cobalto, miniere dove donne e bambini scavano a mani nude 12-14 ore al giorno per uno o due dollari […].

2. IL PAPA IN CONGO CONTRO IL VELENO DELL’AVIDITÀ . «MILIONI DI MORTI E IL MONDO RICCO CHIUDE GLI OCCHI»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Floris per www.ilmanifesto.it

[…] Appena arrivato a Kinshasa, ieri pomeriggio, Bergoglio nel corso del primo incontro pubblico nella capitale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) è andato subito al dunque: «È tragico che questi luoghi soffrano ancora varie forme di sfruttamento. Dopo quello politico, si è scatenato un “colonialismo economico” – ha aggiunto il pontefice – altrettanto schiavizzante. Così questo Paese, ampiamente depredato, non riesce a beneficiare a sufficienza delle sue immense risorse (…)».

[…] È STATO UN GIORNO DI FESTA nazionale nella Repubblica democratica del Congo, per l’inizio di un viaggio che Bergoglio ha fortemente voluto e più volte rimandato e che escluderà la tappa di Goma. La città secondo fonti locali è attualmente accerchiata dai ribelli del movimento M23. Scontri sono segnalati anche a Bambo, Kishishe, Kitshanga. […]

A CRESCERE È LA TENSIONE interna anti-ruandese («i tutsi si sentono dall’odore») e il caos di gruppi che si definiscono di autodifesa (Mai-Mai) che taglieggiano una popolazione sempre più esasperata. In quest’ottica il viaggio del Papa a Goma avrebbe potuto esacerbare le tensioni più che stemperarle, secondo Gian Paolo Pezzi, missionario comboniano, «perché se avesse detto parole chiare sulla guerra avrebbe dovuto inevitabilmente indicare le responsabilità del Ruanda». Con effetti pericolosi.

[…] IERI IN UN PASSAGGIO (applauditissimo) del suo discorso alle autorità della Rdc il papa ha anche parlato della lotta dei congolesi «contro deprecabili tentativi di frammentare il Paese». Musica per le orecchie del presidente congolese, Felix Tshisekedi, che nel suo discorso ha indicato il presidente ruandese Paul Kagame, senza nominarlo, come «responsabile delle atrocità in corso «nel silenzio della comunità internazionale». Francesco ha anche ricordato che «il potere ha senso solo se diventa servizio» (nessun applauso).

A Kinshasa dicono che «la vita è facile», che qui trovi «il Congo facile» perché non c’è la guerra. Questa mattina ne approfitteranno i 2 milioni di persone attese per la messa sulla pista dell’aeroporto Ndolo.

