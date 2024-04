10 apr 2024 14:58

“GIULIO E’ STATO TRADITO DAL SINDACALISTA MOHAMMED ABDALLAH, LEADER DEGLI AMBULANTI INDIPENDENTI” – IL PADRE DI REGENI IN AULA: “MIO FIGLIO NON E’ MAI STATO AL SOLDO DI NESSUNO. ANCHE I SUOI CONTI CORRENTI DICONO TUTT’ALTRO: NE AVEVA DUE, UNO COINTESTATO CON ME IN ITALIA, DOVE C’ERA UN SALDO DI 1.480 EURO; L’ALTRO IN GRAN BRETAGNA, CON UN SALDO DI 6.260 STERLINE. IN TOTALE POCO PIÙ DI 8.000 EURO” – “GIULIO AVEVA CONFIDATO, NOVE GIORNI PRIMA DI ESSERE SEQUESTRATO, DI TENERE UN PROFILO MOLTO BASSO, PERCHÉ IN EGITTO C’È MOLTISSIMA REPRESSIONE POLITICA…”