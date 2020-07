Novella Toloni per www.ilgiornale.it

giulio berruti francesca kirchmair 1

Nelle ultime ore un'indiscrezione sta circolando sul web con insistenza e vede protagonista l'ex fidanzata di Giulio Berruti, oggi felicemente innamorato della deputata Maria Elena Boschi.

Secondo i rumor l'attore avrebbe iniziato a frequentare la Boschi durante la lunga relazione con Francesca, attrice 23enne di origini austro-svizzere.

A fare chiarezza su una delle storie più chiacchierate del momento, oggi, è l'ex fidanzata di Giulio Berruti, Francesca Kirchmair.

maria elena boschi e giulio berruti

Una storia d'amore durata oltre tre anni - quella tra Giulio e Francesca - fatta di passione, interessi comuni e addirittura una convivenza a Los Angeles, dove l'attore è di casa per motivi professionali.

Lo scorso febbraio, però, la loro relazione è entrata in crisi e, complice il lockdown che li ha allontanati fisicamente (lui in Italia, lei negli Stati Uniti), la coppia ha deciso di prendersi una pausa di riflessione trasformatasi poi in un definitivo addio.

"Prima della quarantena io e Giulio eravamo ancora fidanzati - ci ha raccontato Francesca Kirchmair - eravamo insieme anche alla première del suo film Downhill a New York.

Però è anche vero, come ha detto Giulio nella sua intervista qualche mesi fa (a Vieni da Me, ndr) che ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali.

maria elena boschi e giulio berruti

Quindi rimanere separati fisicamente, io a casa nostra a Los Angeles e lui in Italia, durante questo periodo brutto legato al Covid, ha cambiato un po' le dinamiche della situazione".

Berruti adesso rivela cosa c'è davvero dietro alle foto con la Boschi

Nonostante la loro relazione sia arrivata al capolinea, non senza problemi e incomprensioni, Francesca Kirchmair conserva un bel ricordo della relazione con Berruti e a Los Angeles è felice, fresca di laurea e molto impegnata nella sua carriera di attrice e modella.

Sulla storia d'amore tra il suo ex e Maria Elena Boschi, però, precisa come la situazione sia stata, nell'ultimo anno, decisamente "strana": "Per quello che riguarda Giulio e me: sì, sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi.

Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po' strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanesse strane".

francesca kirchmair 17

La Kirchmair ha specificato di voler rimanere ai margini di questo nuovo gossip dell'estate: "Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici; come l'ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo.

Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me".

Quel bacio della Boschi al nuovo fidanzato (e l’ira di Matteo Renzi)

I primi accenni di intesta tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, in effetti, si erano visti addirittura un anno fa.

La coppia venne pizzicata dai paparazzi a una festa a Milano e subito si iniziò a parlare di un possibile flirt tra loro, quando in realtà l'attore romano era legatissimo alla Kirchmair.

giulio berruti francesca kirchmair alla prima di downhill

Oggi l'attrice 23enne vuole mettere un punto al passato, pensare al suo futuro professionale e, chissà, incontrare un nuovo amore: "È tutto un po' 'tossico', non mi interessa quello che potrebbe essere vero o no o chi o cosa dovrei credere io. Io sto benissimo dove sono e le cose vanno avanti molto bene per me qui in America".

maria elena boschi a cena con giulio berruti 1 maria elena boschi giulio berruti da diva e donna maria elena boschi a cena con giulio berruti maria elena boschi giulio berruti su novella 2000 giulio berruti e maria elena boschi in moto giulio berruti maria elena boschi giulio berruti maria elena boschi MARIA ELENA BOSCHI GIULIO BERRUTI maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese 3 giulio berruti e maria elena boschi in moto maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese 2 maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese maria elena boschi con giulio berruti e i genitori a villa borghese 1 Darina Pavlova, Stallone e giulio Berruti giulio berruti la ragazza americana maria elena boschi giulio berruti da diva e donna Darina Pavlova e giulio Berruti maria elena boschi giulio berruti su novella 2000 giulio berruti tutte lo vogliono maria elena boschi giulio berruti da diva e donna

francesca kirchmair 2 fran kirchmair fran kirchmair fran kirchmair giulio berruti francesca kirchmair giulio berruti francesca kirchmair 4 francesca kirchmair 6 francesca kirchmair 9 francesca kirchmair 19 francesca kirchmair 8 francesca kirchmair 18 francesca kirchmair 12 francesca kirchmair 13 francesca kirchmair 7 francesca kirchmair 5 francesca kirchmair 11 francesca kirchmair 3 francesca kirchmair 10 francesca kirchmair 4 francesca kirchmair 14 francesca kirchmair 1 francesca kirchmair 15 francesca kirchmair 16