IL CINEMA DEI GIUSTI – STRA-STRABOOM! "AVENGERS: ENDGAME" BATTE QUALSIASI RECORD IN TUTTO IL MONDO. INCASSA IN UNA SOLA GIORNATA IN AMERICA 156 MILIONI CON LE SALE APERTE 24 ORE AL GIORNO – DA 24 MERCATI INTERNAZIONALI SUCCHIA 487 MILIONI PER UN TOTALE DI 644. NON SOLO NON SI ERA MAI VISTO QUALCOSA DI SIMILE, MA È PROBABILE CHE SARÀ L'ULTIMA VOLTA...