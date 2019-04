“È IL GOVERNO PIÙ GAY DI SEMPRE MA NESSUNO LO DICE” - L’ATTIVISTA LGBT IMMA BATTAGLIA FA UN MEZZO OUTING ALL’ESECUTIVO PENTALEGHISTA: “IN QUESTO PAESE NON SI PUÒ VIVERE CON I POLITICI CHE FANNO PROPAGANDA SULLA VITA DELLE PERSONE. PUBBLICO E PRIVATO NON POSSONO ESSERE DIVERGENTI. ED È ANCHE UN MESSAGGIO PER QUESTI POLITICI COSÌ IPOCRITI…” - DI CHI STA PARLANDO? AH, SAPERLO...

“Le mie nozze con Eva Grimaldi? Un messaggio ai politici ipocriti. È il governo più gay di sempre, ma nessuno lo dice“. Nessuno tranne Imma Battaglia che, a meno di un mese dalle nozze con la compagna Eva Grimaldi, ha raccontato in un’intervista a Fanpage come lei e la compagna si stanno preparando al grande giorno, il 19 maggio prossimo. L’organizzazione del matrimonio è tutta nelle mani del celebre wedding planner Enzo Miccio che la sta curando assieme alla sua compagna: “Sta facendo tutto Eva, io sarò un ospite. Sono passiva per una volta, perché nella vita mai”, ha scherzato la Battaglia.

Ma quello che l’ex consigliera comunale di Roma ha voluto sottolineare in particolare è il fatto che, dice, le loro nozze servano per lanciare un messaggio forte al governo sul tema delle unioni civili. “In questo Paese non si può vivere con i politici che fanno propaganda sulla vita delle persone – ha detto -. Sono sempre stata un’attivista, politica in qualche modo, e credo che pubblico e privato non possano essere divergenti. Ed è anche un messaggio per questi politici così ipocriti, perché penso che sia il governo più gay che ci sia mai stato, peccato che non lo dice nessuno”.