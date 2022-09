12 set 2022 14:00

“GRAZIE PER IL TUO SORRISO CONTAGIOSO. TU E NONNO ORA SIETE INSIEME” – AL PRINCIPE HARRY NON RIMANE CHE VIVERE DI RIMPIANTI PER AVER SNOBBATO LA REGINA ELISABETTA PURE NELL’ULTIMO VIAGGIO IN GRAN BRETAGNA, CHE NON PREVEDEVA UNA TAPPA PER FAR VISITA ALLA NONNA. ORA PROVA A LAVARSI LA COSCIENZA CON IL MESSAGGIO D’ADDIO: “SEI STATA UNA BUSSOLA. TI RINGRAZIO PER L’INCONTRO CON LA MIA CARA MOGLIE MEGHAN E PER I SAGGI CONSIGLI” (CHE EVIDENTEMENTE NON HA SEGUITO...) - VIDEO