LA “GRETA VIA” È LASTRICATA DI PLASTICA – ALT! MA CHE COS’È QUELL’OGGETTO DIETRO L’ECO-PISCHELLA CON LE TRECCINE A BORDO DELLO YACHT DI PIERRE CASIRAGHI? UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA! – MA NON USAVA SOLO BORRACCE DI ALLUMINIO? LA THUNBERG ERA GIÀ STATA BECCATA IN TRENO A MANGIARE BANANE E PLASTICA A COLAZIONE…

GRETA THUNBERG CON BOTTIGLIA DI PLASTICA NELLO YACHT DI PIERRE CASIRAGHI

LA RIVOLUZIONE NON È UN PRANZO DI PLASTICA - GRETA NON PRENDE L'AEREO, MA LE SUE BANANE SÌ!LA REGINA DEGLI ECO-PISCHELLI SI SMONTA DA SOLA CON UNA FOTO: IL SUO PRANZO IN TRENO È UN DISASTRO PER L'AMBIENTE, COL PANE E LO SNACK VEGANO NELLA PLASTICA USA E GETTA. E DUE BANANE, FRUTTI CHE NON SI TROVANO CERTO NELL'INVERNO SCANDINAVO MA VIAGGIANO PER MIGLIAIA DI CHILOMETRI IN NAVI E AEREI INQUINANTI (DAGOSPIA DEL 18 MARZO 2019)

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rivoluzione-non-pranzo-plastica-greta-non-prende-198534.htm

greta thunberg sulla barca di pierre casiraghi 1 GRETA THUNBERG

GRETA THUNBERG, LA FOTO CHE LA INCHIODA: L'ECOLOGISTA BECCATA SULLA BARCA A VELA CON LA BOTTIGLIA DI PLASTICA

Da www.liberoquotidiano.it

Da noi in Italia si dice 'parla, parla'". Il popolo social si è scatenato contro Greta Thunberg per una foto che la stessa baby-ecologista ha postato sul suo profilo Twitter. Nello scatto, sullo sfondo, si vede infatti una bottiglia dell'acqua di plastica: "Ehi, Greta. La tua acqua è imbottigliata nella plastica". Insomma, la sua traversata dell'oceano a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi, è stata "verde" ma fino a un certo punto. Come nota l'Huffingtonpost l'attivista svedese aveva fatto delle borracce in alluminio il simbolo della lotta ecologista, peccato che poi lei stessa abbia utilizzato una classica bottiglia in pet.

