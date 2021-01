A MARADONA SON RIMASTI PIÙ FIGLI CHE SOLDI - L'ULTIMA SBUCATA È EUGENIA LOPREVITTOLA, 25ENNE ARGENTINA DI LANUS: LAVORA IN FARMACIA E OVVIAMENTE GIOCA A CALCIO - LA RAGAZZA ERA STATA DATA IN ADOZIONE DALLA MADRE BIOLOGICA, CHE DOPO LA MORTE DI DIEGO HA VOLUTO INCONTRARLA PER RIVELARLE CHI ERA IL SUO VERO PADRE - UN'ALTRA PRETENDENTE PER LA (ORMAI SCARSA) EREDITÀ? LEI GIURA DI NO, MA...