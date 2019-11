“GUARDA CASO CERTI TEMI DIVENTANO IMPORTANTI SOLO NEI MOMENTI DI PRESENTAZIONE DI UN DISCO...” – FEDEZ SMASCHERA TIZIANO FERRO CHE, DOPO AVER FRIGNATO DA VITTIMA, SNOBBA LA SUA PROPOSTA DI UN PROGETTO CONTRO L’OMOFOBIA – MA COME MAI L’INDIGNAZIONE DI FERRO ARRIVA IN RITARDO? LA RISPOSTA CE LA DÀ FEDEZ: “QUESTA CANZONE L’HAI ASCOLTATA 10 ANNI FA E IL TUO PRODUTTORE MI DISSE CHE TI STRAPPÒ ANCHE UN SORRISO. LA VERITÀ È CHE NON TI È ANDATA GIÙ UNA MIA RIMA SULLA TUA PRESUNTA EVASIONE FISCALE…” – E NELLA POLEMICA SPUNTA PURE FABRI FIBRA - VIDEO

FEDEZ RISPONDE A TIZIANO FERRO

FEDEZ RISPONDE A TIZIANO FERRO

Daniela Seclì per "www.fanpage.it"

fedez risponde a tiziano ferro

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'album ‘Accetto miracoli‘, Tiziano Ferro ha criticato Fedez, accusandolo di bullismo e battute sulla sua sessualità per una strofa contenuta nella canzone ‘Tutto il contrario‘, uscita dieci anni fa. Fedez, dopo avere appreso le parole dell'artista, ha provato a distendere il clima proponendo a Ferro di fare un duetto. Poco fa, in una serie di Instagram Stories, ha fatto sapere di non avere ricevuto alcuna risposta:

"Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull'accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l'ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo. Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta, né privatamente né pubblicamente, questa mattina trovo ancora il mio nome associato alle parole ‘omofobo', ‘bullo' e ‘omofobia'. Dove tra l'altro sembra che la mia sola giustificazione sia stata quella di dire ‘avevo 19 anni' quando in realtà ho detto tutt'altro".

fedez ferro

La canzone ‘Tutto il contrario'

La strofa incriminata, presente nella canzone ‘Tutto il contrario‘, dice: "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti". Fedez è tornato a ribadire che non era sua intenzione offendere il cantante. In quella canzone, come suggerisce il titolo, diceva l'esatto contrario di ciò che pensa realmente:

fedez risponde a tiziano ferro su instagram 11

"La canzone si intitola ‘Tutto il contrario'. Ovvero scrivo tutto il contrario di ciò che penso e anche nel momento in cui l'ho scritta non ha mai voluto essere un testo omofobo ma tutto il contrario! Mi sono solo stupito di questo tempismo in cui parte una caccia alle streghe per un mio testo di 10 anni fa".

Tiziano Ferro ha duettato con Fabri Fibra

Così, Fedez non ha potuto fare a meno di rimarcare come Tiziano Ferro non sia stato così fiscale con altri cantanti che hanno inserito nelle loro canzoni strofe che denigrano gli omosessuali. Ad esempio Fabri Fibra, con cui Ferro ha duettato nella canzone ‘Stavo pensando a te':

fedez paranoia airlines 1

"Dopo aver provato a trasformare tutto ciò in qualcosa di positivo, mi trovo costretto a chiedermi se Tiziano Ferro perdoni i testi omofobi solo a Fabri Fibra con cui ha duettato due anni fa. Questa attenzione per i testi del passato non c'è stata? Come mai? Non ce l'ho con Fabri Fibra ma con l'unilaterale attenzione verso una mia canzone di 10 anni fa. Questo mi dimostra che ieri non si è voluta combattere l'omofobia ma si è voluta combattere la mia persona sfruttando un tema così delicato".

tiziano ferro nel backstage del gay village foto di bacco

La verità secondo Fedez

Infine, Fedez ha espresso quella che ritiene sia la verità. È convinto che Tiziano Ferro ce l'abbia ancora con lui per una frase contenuta nella canzone ‘Comunisti col rolex': "Tiziano Ferro si è comprato l'attico di fianco a Fedez con i soldi risparmiati, a cena con il fisco inglese". Così ha concluso:

fedez

"La verità Tiziano, è che quella canzone l'hai già ascoltata quando uscì 10 anni fa tanto che il tuo produttore Michele Canova mi disse che ti strappò anche un sorriso. La verità è che a te non è andata giù una mia rima sulla tua presunta evasione fiscale da 3 milioni di euro che nulla ha a che fare con dei temi così delicati come l'omofobia e il bullismo. La verità è che certi temi purtroppo diventano importanti solo nei momenti di presentazione di un disco e non vedo volontà per altro.

tiziano ferro con il maglione di natale

Mi spiace perché questa operazione non ha portato niente di buono per nessuno. Oggi non si parla di omofobia, non si parla del disco di Tiziano ma si parla di Tiziano Ferro contro Fedez. E a cosa serve? A cosa porta? Al nulla cosmico. La mia vita, quello che ho fatto e quello che ho scritto testimoniano che saremmo potuti essere dalla stessa parte nella guerra all'omofobia ma hai preferito di no. Mi dispiace davvero per questo".

fedez risponde a tiziano ferro su instagram 7

fedez risponde a tiziano ferro su instagram 9 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 5 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 6 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 13 fedez ferragni in viaggio fedez risponde a tiziano ferro su instagram 1 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 10 fedez tiziano ferro fedez risponde a tiziano ferro su instagram 12 fedez tiziano ferro 4 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 3 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 2 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 4 fedez risponde a tiziano ferro su instagram 8 tiziano ferro 3 tiziano ferro 2 tiziano ferro 1 fedez risponde a tiziano ferro su instagram