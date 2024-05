Dal “Fatto quotidiano”

giovanni toti aldo spinelli

Il porto, Monte Carlo, lusso, casinò, massaggi, sole, mare e – ovviamente – molte donne: piccoli estratti dal luna-park Spinelli nel Principato.

“300, di più non spendere. Sì, uno piccolo da 300...me ne vai a prendere uno da donna? Per un troione di trent’anni? ...facciamo finta, cioè, ti facciamo un regalo per la comunione, giusto? Giusto? ...l’amore è importante! Se c’hanno quella carta da fasciare con scritto ‘bagascia’” (Il presidente di Ente Bacini Mauro Vianello mentre acquista un Apple Watch per la compagna del presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini).

PAOLO EMILIO SIGNORINI - GIOVANNI TOTI

Spinelli: La Diana e la Jolanda! Poi domani arriva la Caterina e la Monica. No, no! Belìn, ma il sindaco oggi! Un... un casino! L’hai visto?

Signorini: Eh... ma è stato divertente?

Sp.: Ma divertentissimo, guarda! Si è portato tre fighe... la moglie è rimasta lì, sotto la tenda. Lui si è portato le due ragazzine al mare...

(L’imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini in una telefonata preparatoria ai weekend a Montecarlo)

escort (30)

Sp,: Mi chiama tutti i giorni, eh...

S.: Hanno dell’argento vivo queste ragazze qua...

Sp.: Mi chiama tutti i giorni, dobbiamo recuperare, dobbiamo recuperare! Le ho detto: “Ma se è due giorni che sei andata via che vuoi recuperare”... lei eh lo ha detto.

S.: Ma Aldo questa si era abituata ad altro...

Sp.: Eh... lo so, lo so, mi dispiace che non vieni perché avevo detto alla Melissa e vabbè... poi se vado.

S.: Se c’è il prossimo?

tamara musso e paolo emilio signorini partono per la vacanza insieme

Sp.: Se vado là le due ragazze che ci stan ... rimangono male anche loro, la Jolanda mi ha chiamato se il weekend la invita, perché poi parte per il Cii... per la Columbia, ma le hai viste le fotografie?

(Signorini scuote la testa)... ma Paolo ma questa qui non conta balle! ...questa qui è vera! Ma guarda qui che roba

(Spinelli mostra delle immagini sul suo cellulare a Signorini) ...

vabbè qui dobbiamo andare con la Tamara una volta, questa è al settimo piano dell’ho tel De Paris... per i vip no?

S.: Tamara sarà tristissima che non andiamo... eh eh (ri de)

Sp.: Vedi questa... si è anche vero quello... vabbè... allora ora ti faccio vedere, ti faccio vedere la Diana, guarda qui cosa c’ha, guarda qui, m aquesto è niente, ti faccio vedere le case... guarda che roba, ma non solo questa guarda la piscina, guarda che piscina Paolo!

toti signorini 56

E poi mi ha mandato anche i caschi di banane... questa! questa! Guarda questa è l’altra casa, guarda! Guarda che roba, ma guarda! Guarda cosa c’ha, c’ha anche il pitone!

S.: è con il pitone?!?

(Spinelli e Signorini in uno dei colloqui registrati al Caffè della piazza di Genova).

Laura (Servizio clienti SBM): no dico, ma lei viene con qualcuno o no?

Spinelli: No, c’ho lì la colombiana.

Laura (Servizio clienti SBM): Ah la Colombia ok va bene.

Sp.: Va bene.

HOTEL DE PARIS MONTECARLO

Laura (Servizio clienti SBM ): Quindi Signorini e la ragazza Tamara...

Sp.: No! non fare nomi, non fare nomi.

Laura (Servizio clienti SBM): No, ma l’ho det... no lo so ma... dev...

Sp.: Paolo, Paolo...si vabbè vabbè.

(Spinelli mentre concorda con un’operatrice una stanza per Signorini e compagna al resort Sbm).

“Marjorie, senti, mi serve l’appartamento più una camera... una junior suite...

per stasera... e due... e le massaggiatrici domani mattina alle 10...” ... “due, sì Pascal e l’Andrea ... eh, in camera sì, in camera...”.

escort (20)

(Spinelli chiama il resort di Montecarlo e chiede due massaggiatrici in camera).

ALDO SPINELLI IN TRIBUNALE LA BARISTA DI GENOVA E I VIAGGI CON SPINELLI A MONTECARLO LO SCONTRINO PER IL CENONE DI CAPODANNO 2021 ALLO SPORTING MONTECARLO - PAGATO DA ALDO SPINELLI toti signorini 56 aldo spinelli copia PAOLO SIGNORINI CON UNA SIGNORINA ALLO STADIO

escort (6)

ROBERTO SPINELLI GIOVANNI TOTI SULLO YACHT LEILA DI ALDO SPINELLI toti signorini burlando schenone e lo yacht di spinelli toti signorini copia spinelli signorini toti