23 set 2022 11:21

“GUARDA CHE TETTE CHE HO, GODITELE” – AURORA RAMAZZOTTI ANNUNCIA DI ESSERE INCINTA: LA NOTIZIA ERA STATA SCODELLATA DA “CHI” UN MESE FA MA, COME HA SCRITTO LA STESSA PRESENTATRICE MANCATA, NON ERA ANCORA IL MOMENTO DI CONFERMARLA – ORA, INSIEME AL COMPAGNO GOFFREDO CERZA, POSTA UN VIDEO “DIVERTENTE” IN CUI PRENDE PER IL CULO I GIORNALI DI GOSSIP PER AVER ANNUNCIATO PIÙ VOLTE LE SUE GRAVIDANZE FAKE…- VIDEO