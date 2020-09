25 set 2020 13:05

“GUARDA QUELLA PUTTANA IN GONNA” – UNA STUDENTESSA 22ENNE È STATA PESTATA IN STRADA A STRASBURGO PERCHÉ INDOSSAVA UNA GONNA CORTA: LA GIOVANE, SENTENDO LA FRASE, SI È GIRATA E SI È LIMITATA A DIRE “PREGO” ED È BASTATO QUESTO PER SCATENARE LA FURIA DEL BRANCO – “ALMENO UNA DECINE DI PERSONE SONO PASSATE ACCANTO A ME SENZA INTERVENIRE…” - VIDEO