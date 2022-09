“HA CAMBIATO LE VITE DI TANTI, ANCHE LA MIA” – ANGELA MERKEL, CRESCIUTA NELL'EX GERMANIA COMUNISTA, RICORDA COMMOSSA MIKHAIL GORBACIOV: “ANCORA OGGI SENTO LA PAURA CHE AVEVO NELLA DDR NEL 1989, TEMENDO L'ARRIVO DEI CARRI ARMATI, MA ALLORA NESSUN COLPO È STATO SPARATO” – DALLA CINA INVECE IL “GLOBAL TIMES”, IL TABLOID DEL “QUOTIDIANO DEL POPOLO”, HA TRACCIATO UN RITRATTO IMPIETOSO DELL'ULTIMO PRESIDENTE DELL'URSS: “UNA FIGURA TRAGICA CHE HA SODDISFATTO I BISOGNI DI USA E OCCIDENTE”

Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

«Ha scritto la storia del mondo e ha cambiato la mia vita in modo fondamentale, non lo dimenticherò mai». Così l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel rende omaggio a Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Urss morto martedì scorso a 91 anni.

Cresciuta nell'ex Germania comunista Merkel ricorda commossa: «Ancora oggi posso sentire la paura che avevo nella Ddr nel 1989, temendo l'arrivo dei carri armati come nel 1953. Ma questa volta nessun carro armato si è mosso, nessun colpo è stato sparato». Poi l'auspicio per il tempo presente: «Possa il ricordo della sua storica conquista permettere una pausa, soprattutto durante queste terribili settimane e mesi di guerra della Russia contro l'Ucraina».

Parla dell'attualità anche il premier britannico uscente Boris Johnson preoccupato «dell'intenzione attribuita all'attuale leadership di Mosca di disfare ciò che di buono Gorbaciov fece». E il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi sottolinea che «il suo desiderio di pace, la sua opposizione a una visione imperialista della Russia gli sono valsi il premio Nobel. Sono messaggi quanto mai attuali davanti alla tragedia dell'invasione dell'Ucraina».

Per Henry Kissinger, 99 anni, segretario di Stato durante la presidenza Nixon e Ford, «gli europei dell'Est, i tedeschi e anche i russi dovrebbero essere grati a Gorbaciov per l'ispirazione e il coraggio con cui ha portato avanti la sua idea di libertà. Anche se - aggiunge - non è riuscito a consolidare» alcuni dei suoi progetti perché «la società non era pronta».

Un'altra segretaria di Stato, Condoleezza Rice, che era in carica nella seconda amministrazione di George W. Bush, sottolinea che «senza di lui e il suo coraggio non ci sarebbe stata la fine della Guerra Fredda». Il presidente della Ronald Reagan Presidential Foundation, Fred Ryan, ricorda che la first lady Nancy Reagan era rimasta «molto colpita» quando Gorbaciov era andato ai funerali del marito: «Una conferma in più che tra i due leader c'era una vera amicizia».

Un riconoscimento inatteso arriva dall'ex presidente polacco Aleksander Kwasniewski, al potere tra il 1995 e il 2005: «I Paesi dell'ex blocco sovietico, come la Polonia, devono gratitudine al presidente Mikhail Gorbaciov perché le riforme che lui ha pensato di realizzare ci hanno permesso di liberarci dalla dominazione postbellica di Mosca»

Vladimir Putin, ha ricordato Kwasniewski, trattava l'ex leader sovietico come un «parassita» che ha distrutto l'Urss. Positivo anche il giudizio dell'attuale sodale del presidente russo Alexander Lukashenko: «Mikhail Sergeevic - ha sottolineato - ha dato un grande contributo personale all'allentamento delle tensioni internazionali e al disarmo nucleare globale alla fine del XX secolo».

Per il presidente della Bielorussia, Gorbaciov «credeva sinceramente nella possibilità di riorganizzare la società secondo i principi di glasnost, democrazia e apertura».

Chi, invece, non vuole partecipare a quest' omaggio postumo è un altro Paese alleato della Russia. Ieri il Global Times , il tabloid del Quotidiano del Popolo , ha tracciato un ritratto impietoso dell'ultimo presidente dell'Urss: «Gorbaciov è una figura tragica che ha soddisfatto i bisogni di Usa e Occidente».

«Venerare ciecamente il sistema occidentale - è la tesi del giornale - ha fatto perdere indipendenza all'Unione Sovietica e il popolo russo ha sofferto di instabilità politica e di gravi pressioni economiche, fatti che la Cina ha considerato un grande avvertimento e una lezione da cui trarre esperienza per la propria governance». E poi l'accenno alla situazione attuale: «Negli ultimi dieci anni, il leader russo Vladimir Putin ha imparato dalle lezioni del leader sovietico», definendo una «via autonoma per Mosca».

