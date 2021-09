14 set 2021 18:41

“LE HA DETTO CHE SAREBBE MORTA SE AVESSE FATTO IL VACCINO E INVECE MIA MADRE È MORTA DI COVID” – LA RABBIA DI FRANCO BECHIS CHE HA PRESENTATO UN ESPOSTO ALL’ORDINE DEI MEDICI CONTRO IL DOTTORE DI TORINO CHE HA CONVINTO LA MAMMA A NON FARSI INOCULARE: “LE DICEVAMO CHE ERA UN SANTONE. LE AVEVA SCOMBINATO LA VITA NON CONSENTENDO CHE MANGIASSE PIÙ NIENTE. QUANDO MIA SORELLA L'HA ACCOMPAGNATA DA LUI PER DIRLE CHE VOLEVAMO FARLA VACCINARE, IL MEDICO L'HA GUARDATA NEGLI OCCHI E…”