“HA FATTO LA PIPÌ SU DI ME” – JESSICA MANN, DOPO AVER RACCONTATO I PARTICOLARI INQUIETANTI SUI GENITALI DI WEINSTEIN, TORNA IN AULA PER PARLARE DEI LORO INCONTRI: “ERAVAMO SOTTO LA DOCCIA E HA CHIESTO, “HAI MAI AVUTO UNA GOLDEN SHOWER?”. IO HO DETTO "NO". POI HO SENTITO CHE STAVA FACENDO PIPÌ SU DI ME. È STATO DISGUSTOSO. ABBIAMO AVUTO INCONTRI SESSUALI CONSENSUALI E UNA VOLTA…” - VIDEO

DAGONEWS

jessica mann 3

Jessica Mann, una delle principali accusatrici di Weinstein, è tornata in aula durante il processo a Manhattan contro il produttore. Dopo i dettagli sul corpo dell’uomo, è tornata a parlare dei loro incontri sessuali.

«Eravamo sotto la doccia ... e ha chiesto, “Hai mai avuto una golden shower?”. Io ho detto "no". Poi ho sentito che stava facendo pipì su di me – ha detto Mann - Ero scioccata, era disgustoso. Mi sono girata in un angolo della doccia e ho semplicemente distolto lo sguardo».

harvey weinstein 4

Durante il secondo giorno in aula, l'avvocato difensore Donna Rotunno ha cercato di dipingere Mann come un’opportunista manipolatrice, chiedendole ripetutamente perché continuava a inviare e-mail amichevoli al produttore anche dopo che l'ha presumibilmente violentata in una camera d'albergo di New York City nel marzo del 2013. «C'era una ragione per cui mi comportavo così – ha detto Mann - Lo rendeva felice. Mi sono sentito al sicuro comunicando via e-mail».

jessica mann 2

Venerdì Mann ha raccontato di come Weinstein l'ha presumibilmente aggredita più volte dopo che i due si sono incontrati a una festa nel 2013. L'ex attrice ha ammesso di avere avuto una relazione breve ma contorta con Weinstein, durante la quale hanno avuto anche più incontri sessuali consensuali, tra cui un rapporto a tre.

harvey weinstein 3

Mann ha riconosciuto di non aver mai denunciato prima e di aver inviato a Weinstein numerose e-mail in seguito, perché «il suo ego era fragile» e lei «voleva essere percepita come innocente e ingenua».

harvey weinstein 1 harvey weinstein 2 jessica mann 6 jessica mann 4 jessica mann 1 jeffrey weinstein 2 jessica mann 3 jessica mann 5 jessica mann 1