“HAI LE LABBRA COSÌ MORBIDE” – SIPARIETTO HOT AL “THE ELLEN SHOW” DOVE UNA SCATENATA JENNIFER ANISTON HA BACIATO SULLE LABBRA LA DEGENERES – LA PRESENTATRICE SI È FATTA AVANTI DOPO AVER CHIESTO ALL’ATTRICE QUAND’ERA L’ULTIMA VOLTA CHE AVEVA BACIATO UNA RAGAZZA – A QUEL PUNTO JENNIFER NON SI È TIRATA INDIETRO E SI È PRESTATA AL GIOCO CHE HA INFIAMMATO LO STUDIO… - VIDEO

Da "www.amica.it"

bacio tra ellen degeneres e jennifer aniston 14

Un bacio capace di far sognare milioni di persone. E la cosa assurda è che non è di preludio a una storia d’amore. È il bacio tra la star assoluta di Friends Jennifer Aniston e la conduttrice televisiva statunitense Ellen DeGeneres, nel corso di The Ellen Show.

Un bacio saffico che, appunto, ha fatto sognare milioni di fan di Friends in tutto il mondo, che da anni sperano in un ritorno di una delle serie tv più amate di sempre. Era stato proprio nel corso dello stesso programma che, oltre 10 anni fa, l’attrice aveva chiuso a un ritorno di Friends.

bacio tra ellen degeneres e jennifer aniston 13

«Ti è piaciuto? Eri nervosa?» ha chiesto poi Aniston a DeGeneres. «Perché ti importa così tanto?» la risposta divertita dell’amica, tra le risate del pubblico. Quindi Aniston ha chiesto a DeGeneres se le capiti spesso di baciare gli ospiti dei suoi show e la risposta è piaciuta tantissimo ai fan delle due: «Non bacio sulle labbra le ragazze». Come a dire che quello tra Jennifer ed Ellen è veramente un rapporto speciale, che merita anche delle eccezioni!

bacio tra ellen degeneres e jennifer aniston 12

Comunque, i fan di Friends possono mettersi il cuore in pace. Aniston, infatti, ha confermato una volta di più che non è in programma un nuovo capitolo della famosa serie tv. Allo stesso tempo, però, ha detto che sta comunque pensando a “qualcosa” (un qualcosa non meglio specificato) con i suoi ex colleghi.

bacio tra ellen degeneres e jennifer aniston 1

«Ci stiamo lavorando» ha dichiarato Jennifer Aniston nel corso di un’intervista. Certo il “qualcosa” non era né l’apertura del profilo Instagram (che botto!) né il bacio con Ellen DeGeneres, ma è possibile che il simpatico siparietto sia comunque da preludio a un “qualcosa” (lo ripetiamo) che potrebbe vedere la luce a breve. E allora non ci resta che attendere.

