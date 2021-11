“HO ALLERTATO IL CEO DI TWITTER CHE SI PREPARA UN COLPO DI STATO NEGLI USA” – IL PRINCIPE HARRY MEGLIO DELL’INTELLIGENCE AMERICANA: IL FUGGITIVO HA RACCONTATO DI AVER INVIATO UNA MAIL A JACK DORSEY IL GIORNO PRIMA DELL’ATTACCO A CAPITOL HILL, DICENDOGLI CHE LA "SUA PIATTAFORMA STAVA CONSENTENDO DI ORGANIZZARE UN COLPO DI STATO. DA ALLORA NON HO PIÙ AVUTO SUE NOTIZIE…"

Da “Ansa”

principe harry

Il principe Harry ha detto di aver avvertito via e-mail il ceo di Twitter, Jack Dorsey, sul fatto che "la sua piattaforma stava consentendo di organizzare un colpo di stato" un giorno prima dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti compiuto il 6 gennaio scorso da sostenitori di Donald Trump.

La rivelazione è stata fatta dal duca di Sussex durante un suo intervento via video a un panel chiamato 'The Internet Lie Machine', organizzato dalla rivista americana di tecnologia e cultura Wired. "Quell'e-mail è stata inviata il giorno prima. E poi è successo e da allora non ho più avuto sue notizie", ha aggiunto il nipote della regina Elisabetta riferendosi a Dorsey, che per il momento non ha replicato alle dichiarazioni.

capitol hill

Il principe ha fatto anche una denuncia generalizzata contro la diffusione dell'odio sui social media, di cui lui e la moglie Meghan sono stati vittime in numerose occasioni. E ha quindi puntato il dito contro "la divisione e le bugie" diffuse via internet.

