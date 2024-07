21 lug 2024 19:48

“HO ASSUNTO BELEN CON UN CONTRATTO DA BADANTE” – LELE MORA RACCONTA L'APPRODO IN ITALIA DELLA SHOWGIRL ARGENTINA: “L’HO VISTA PER LA PRIMA VOLTA A UN CAPODANNO A CORTINA DOVE È ARRIVATA CON MARCO BORRIELLO. HA CHIESTO DI LAVORARE CON ME, HO ACCETTATO, MA C’ERANO DEI PROBLEMI PERCHÉ NON AVEVA IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON AVEVA SOLDI PER IL BIGLIETTO PER L’ARGENTINA, GLIEL’HO COMPRATO E POI L’HO ASSUNTA. MA PERCHÉ LA COSA FOSSE CREDIBILE LE HO FATTO UN CONTRATTO NON COME ARTISTA E…”