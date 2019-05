“HO AVUTO PAURA DI MORIRE” - IL DEPUTATO DI “FORZA ITALIA”, GIORGIO MULE', RACCONTA IL SUO RECENTE MALORE: “HO AVUTO DELLE TURBE PRESSORIE, CON LA MINIMA A 120 E LA MASSIMA A 220, AL LIMITE DEL’LICTUS. NON HO VISTO PIÙ NULLA…HO AVUTO PAURA PER LA MIA FAMIGLIA E IL PRIMO PENSIERO E’ ANDATO A MIA FIGLIA. QUANDO MI SONO RIPRESO HO SUBITO CHIAMATO IL NOTAIO PER IL TESTAMENTO...”

Da “Un giorno da pecora”

Il deputato di Fi a Un Giorno da Pecora: Berlusconi e i social? I messaggi e le pillole le fa tutti lui, ha un cellulare di vecchia generazione non uno smartphone

Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato di esser stato fisicamente molto male negli ultimi giorni, e di aver pensato, per la prima volta, al peggio. Onorevole, come sta? “Bene, ma ho avuto delle turbe pressorie, ho la pressione bassa che è troppo alta: più di 100”. A quanto è arrivato con la minima? “A 120”. E la massima? “A 220, quasi al limite dell'ictus, non ho visto più nulla, ho cominciato a vedere Orione...”. E cosa ha fatto? “Sono andato subito in clinica”. Quando è successo? “Domenica scorsa”.

Ha avuto paura di morire? “Paura per me no, ma per gli altri si, per la mia famiglia”. Il suo primo pensiero qual è stato? “Mia figlia”. Per via del testamento e tutto il resto. “Si, infatti lunedì stesso ho chiamato di corsa il notaio. E a famigliari non l'ho nemmeno detto”. Quando si stava sentendo male, ha pensato: ecco, sta succedendo davvero? “Si, perché realizzi che le cose non vanno come dovrebbero andare: non hai l'equilibrio, vedi tutto strano e capisci che può succedere qualcosa di molto grave”.

Ora come si sta curando? “Ho fatto analisi, controanalisi, e sto prendendo una 'pastiglietta'”. Sarà a dieta. “Si, devo prendere al massimo 1200 calorie al giorno”. Quanto deve dimagrire? “Peso 94 chili e devo arrivare ad 88”. Anche il leader politico di FI Silvio Berlusconi è stato poco bene negli ultimi giorni. Tornerà a breve a fare campagna elettorale? “Si, appena sarà dimesso dall'ospedale. Secondo me uscirà entro il fine settimana, ma le valutazioni le faranno i medici”.

A dispetto dell'età, Berlusconi è molto attivo sui social. “Si affida molto agli altri, ma i messaggi e le pillole le fa tutti lui”. Il Cavaliere ha un suo smartphone? “Ha un cellulare ma non di ultimissima generazione. Come quello di Gasparri”. Un Nokia? “Esatto”. Non ha WhatsApp, però. “No, per lui sarebbe un inferno”. E cosa fa col cellulare? “Scambia sms e parla con le persone. Ma ha anche una mail sua personale, privata”, ha spiegato Mulè a Radio1 Un Giorno da Pecora.