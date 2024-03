31 mar 2024 10:36

“HO AVUTO PAURA DI PERDERE L’ULTIMA OCCASIONE DI DIVENTARE MADRE” - SARA MARINACCIO, EX BALLERINA 40ENNE, RACCONTA DI AVER FATTO CONGELARE I SUOI OVOCITI PER PRESERVARE LA FERTILITÀ: “AVEVO 38 ANNI E UN GRANDE AMORE FINITO. ORA POSSO SCEGLIERE DI DIVENTARE MADRE ANCHE SENZA UN UOMO. NON VOLEVO CHE IL MIO DESIDERIO DI MATERNITÀ MI SPINGESSE A SCEGLIERE UN COMPAGNO DI CUI NON FOSSI INNAMORATA. IN ITALIA DI SOCIAL FREEZING NON PARLA NESSUNO E…”