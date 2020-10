“HO AVUTO UNA RELAZIONE INTIMA CON JEFFREY EPSTEIN, MA NON HO PARTECIPATO A ORGE CON RAGAZZE MINORENNI” – È STATO RESO PUBBLICO IL BOMBASTICO INTERROGATORIO DEL 2016 A GHISLAINE MAXWELL, MESSA SOTTO TORCHIO DAGLI AVVOCATI DI VIRGINIA GIUFFRE, ACCUSATRICE DEL RICCO PORCONE – “SESSO CON UNA DONNA? NON RISPONDO. A CASA DI JEFFREY NON C’È NESSUNA CESTA CON SEX TOYS. IL PRINCIPE ANDREA NON HA MAI FATTO SESSO CON LA GIUFFRE. BILL CLINTON? MAI STATO SULL’ISOLA DI LITTLE SAINT JAMES” – E SUI RAPPORTI TRA IL FINANZIERE E LA CIA E L’FBI…

DAGONEWS

ghislaine maxwell 2

Una serie di documenti della causa civile contro Ghislaine Maxwell sono stati desecretati svelando dettagli hot della sua relazione con Jeffrey Epstein. 418 pagine di interrogatorio all’ape regina messa sotto torchio durante l'interrogatorio per la causa per diffamazione intentata da Virginia Giuffre nei suoi confronti.

Gli avvocati di Maxwell hanno lottato con le unghie e con i denti affinché la deposizione non fosse resa pubblica per non influenzare l'esito del processo penale. Ma alla fine ogni singola pagina del bombastico interrogatorio, in cui si minimizzano anche i rapporti tra Epstein e Bill Clinton, è stato reso noto.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Nella deposizione del 2016, Maxwell ha negato di aver invitato minori di 18 anni a casa di Epstein, tranne i figli di alcuni amici, e negava categoricamente di aver "portato" Giuffre a 17 anni a casa di Epstein. «Virginia Giuffre si è presentata come massaggiatrice ed è stata invitata per eseguire un massaggio. È stata accompagnata dalla madre con cui ho parlato mentre lei era a casa. Non l'ho portata di sopra».

Nella causa civile Virginia Giuffre sosteneva che Maxwell l'aveva trascinata nella cerchia di Epstein da adolescente, con il falso pretesto di darle lavoro come massaggiatrice. Giuffre ha affermato che Maxwell ed Epstein l'hanno spinta a fare sesso con uomini ricchi e potenti, come il principe Andrea che ha sempre negato tale affermazione.

ghislaine maxwell 1

Nel corso dell'accesa deposizione, Maxwell si è scagliata ripetutamente contro gli avvocati di Giuffre, ha cercato di opporsi all'interrogatorio e a un certo punto ha battuto il pugno sul tavolo: «Possiamo essere chiari, non ho minacciato nessuno».

Si è rifiutata di rispondere alle domande sulla sua vita sessuale con Epstein, ha negato di aver partecipato a orge, ha respinto le domande sulle ragazze minorenni e ha negato di aver scattato delle foto alle giovani nude.

Alla domanda se Epstein avesse una "preferenza sessuale per le minorenni", Maxwell ha risposto: «Non posso dirvi qual è la storia di Jeffrey. Non sono in grado di farlo». Maxwell ha negato di aver mai visto massaggiatrici compiere atti sessuali con Epstein: «Non ho mai visto nessuno avere rapporti sessuali con Jeffrey, mai». Ma quando le è stato chiesto di rispondere alla domanda se avesse visto atti sessuali eseguiti per Epstein dalle massaggiatrici, Maxwell ha detto: «Non rispondo a domande sul sesso consensuale tra adulti. Se volete parlare delle menzogne della Giuffre sono felice di parlarne. Non ho mai visto attività inappropriate tra minorenni e Jeffrey».

ghislaine maxwell 2

Maxwell ha ammesso di aver incoraggiato le ragazze a eseguire massaggi perché avrebbero guadagnato più soldi e che si trattava di "consigli per fare carriera", ma ha negato di aver mai fatto "sesso non consensuale" con nessuno. Ha anche affermato di non essere mai stata nella stanza con Virginia quando Epstein riceveva massaggi da lei o da qualsiasi altra ragazza "sotto i 18 anni".

Ad un certo punto, le è stato chiesto se avesse mai visto Epstein in compagnia di ragazze giovani, ma lei ha risposto: "Ho amici che hanno figli".

Quando le è stato chiesto se avesse costumi in lattice o un cesto della biancheria pieno di sex toys nella villa di Epstein a Palm Beach, Maxwell ha detto: «Non ricordo nulla che possa essere un dildo».

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Maxwell ha rifiutato di rispondere quando gli è stato chiesto se le piaceva farsi pizzicare i capezzoli, dicendo che non avrebbe discusso della loro vita sessuale.

Ha difeso il suo lavoro per lui, dicendo in seguito che il suo stipendio era inferiore a $ 500.000 e che solo una piccola parte riguardava trovare massaggiatrici per lui.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Ha negato di aver violentato Virginia o qualsiasi altra persona, dicendo: «Non ho mai avuto rapporti sessuali non consensuali con nessuno». Quando le è stato chiesto se avesse “addestrato” Virginia su come eseguire massaggi sessuali, ha risposto: «No ed è assurdo e tutta la sua storia è una gigantesca bugia.

ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton

Ghislaine ha ammesso di aver visitato un'università con l'obiettivo di assumere dipendenti per Epstein. Anche se ha detto che non riusciva a ricordare quale università fosse, ha detto di esserci andata due volte.

I RAPPORTI CON BILL CLINTON Nella stessa deposizione Maxwell ha negato che Bill Clinton fosse sull'isola di Epstein e ha evitato di dare informazioni sul rapporto tra l’ex presidente ed Epstein. «Ha volato sugli aerei di Jeffrey Epstein con il presidente Clinton, è corretto?» le è stato chiesto. La Maxwell è stata evasiva: «Ho volato, sì».

«Sarebbe giusto dire che il presidente Clinton e Jeffrey sono amici?» hanno chiesto gli avvocati di Giuffre. «Non sarei in grado di dire qual era il loro rapporto, no» ha detto Maxwell.

bill clinton e ghislaine maxwell scendono dal jet privato di jeffrey epstein

«Sono conoscenti?» hanno incalzato i legali. «Non lo classificherei in questo modo» ha continuato Maxwell. «Gli ha appena permesso di usare il suo aereo? ha insisto l'avvocato.

«Non riesco a classificare la relazione di Jeffrey» ha detto Maxwell.

EPSTEIN, LA CIA E L'FBI? Poi gli avvocati hanno continuato scavando nella vita di Epstein, cercando di capire se avesse rapporti con CIA o FBI: «Sa se Jeffrey Epstein ha avuto qualche rapporto con il governo degli Stati Uniti o ha lavorato per la CIA o l'FBI nella sua vita?» È stato chiesto a Maxwell che ha commentato dicendo di non esserne a conoscenza.

ghislaine maxwell

«Sa se Jeffrey Epstein ha amici nella CIA o nell'FBI?» è stata pressata. «Non ne ho idea» è stata la risposta. «Sa che Jeffrey Epstein ha detto di aver lavorato per il governo per recuperare fondi rubati? Ti ha mai detto che lavorarava per il governo degli Stati Uniti?» ha continuato l'avvocato di Giuffre. Ma Maxwell ha sempre risposto: «Non ne ho idea». Infine le è stato chiesto se Epstein fosse affiliato al governo israeliano. Maxwell ancora una volta ha detto di non esserne a conoscenza.

ghislaine maxwell e kevin spacey ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump ghislaine maxwell, andrea e virginia ghislaine maxwell ghislaine maxwell e jeffrey epstein ghislaine maxwell tra andrea e heidi klum bill clinton copia donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000 jeffrey epstein e ghislaine maxwell GHISLAINE MAXWELL ghislaine maxwell e elon musk il ritratto di ghislaine maxwell nuda nella casa di palm beach di jeffrey epstein ghislaine maxwell ghislaine maxwell foto di epstein con ghislaine maxwell il principe andrea e ghislaine maxwell kevin spacey bill clinton e chauntae davies ghislaine maxwell e bill clinton 2 kevin spacey e bill clinton ghislaine maxwell con donald trump e melania ghislaine maxwell 1 ghislaine maxwell e donald trump ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell e le sorelle ghislaine maxwell con i genitori jeffrey epstein donald trump ghislaine maxwell ghislaine maxwell e il principe andrew ghislaine maxwell con il padre ghislaine maxwelle jefferey epstein GHISLAINE MAXWELL E KEVIN SPACEY SUL TRONO DELLA REGINA ghislaine maxwell, naomi campbell, donald e melania trump GHISLAINE MAXWELL, KEVIN SPACEY, PRINCIPE ANDREA IL PRINCIPE ANDREA E GHISLAINE MAXWELL AL PARTY 'PROSTITUTE E PROTETTORI'