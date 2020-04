“HO AVUTO I SINTOMI DEL VIRUS, MA MI SONO RIPRESA” - J.K. ROWLING, LA CREATRICE DELLA SAGA DI HARRY POTTER, RIVELA DI ESSERE GUARITA, GRAZIE AI CONSIGLI DEL MARITO MEDICO E FACENDO USO DI UNA TECNICA PER ALLEVIARE I PROBLEMI RESPIRATORI CHE ''NON COSTA NULLA, NON HA EFFETTI COLLATERALI NEGATIVI, MA POTREBBE AIUTARE TE E I TUOI CARI…” - VIDEO

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

J.K. Rowling rivela di aver sofferto dei sintomi di Covid-19 ma dichiara di essersi "completamente ripresa" . La creatrice della saga di Harry Potter ha spiegato di aver seguito i consigli del marito medico, facendo uso diuna tecnica per alleviare i suoi problemi respiratori. La scrittrice è l'ultima figura del settore a rivelare di aver avuto sintomi di Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus.

La creatrice di Harry Potter e sceneggiatrice del terzo capitolo di Animali fantastici, il cui gigantesco set in Brasile è stato interrotto a causa dell'emergenza sanitaria ha twittato spiegando di aver accusato "tutti i sintomi" di Covid-19 nelle ultime due settimane. Ha aggiunto che stava prendendo consigli dal suo marito medico su come alleviare i sintomi respiratori, collegandosi a un video di YouTube dei medici del Queen Hospital del Regno Unito.

Ha anche scritto che ora è "completamente guarita", twittando di nuovo in seguito per ringraziare le persone per i loro messaggi. "Sono davvero completamente guarita e volevo condividere una tecnica raccomandata dai medici, non costa nulla, non ha effetti collaterali negativi ma potrebbe aiutare molto te e i tuoi cari, come ha fatto a me", ha scritto.

La scrittrice ha appena lanciato, con grandissimo successo, il sito Harry Potter a casa, pieno di giochi, quiz, libri, percorso interattivi per far compagnia alle famiglie durante le settimane di isolamento per il coronavirus.

