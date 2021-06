2 giu 2021 13:12

“HO CAMBIATO COGNOME” – LA SORELLA GEMELLA DI BOSSETTI, LAURA LETIZIA: “L’HO FATTO PER ME STESSA, PER AVERE PIÙ TRANQUILLITÀ. LO SAPETE VOI CHE SIGNIFICA MANDARE UNA DOMANDA DI LAVORO COL COGNOME BOSSETTI?” – “HO FATTO TANTI PASSI VERSO MASSIMO. HO TESO UNA MANO, HO CHIESTO SCUSA PIÙ VOLTE, MA LUI CONTINUA A NON VOLERMI INCONTRARE. GLI HO CHIESTO SCUSA PER AVER DETTO IN PASSATO CHE PAPÀ E MAMMA SONO MORTI DI DISPIACERE PER IL GRAN DOLORE, MA È LA VERITÀ…”