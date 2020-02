“HO CHIESTO UN RISARCIMENTO DI 5 MILIONI AGLI USA” - VI RICORDATE DEL SEXY SCANDALO ALLA CASERMA AMERICANA DI VICENZA? LA SOUBRETTE MICHELA MORELLATO PARLA A “OGGI”: “MI AVEVANO INGANNATA, AVEVANO PROMESSO DI NASCONDERE IL MIO NOME NELLA DENUNCIA PER MOLESTIE E INVECE L’HANNO SPIFFERATO A TUTTI. GLI AMERICANI SONO COSÌ POTENTI CHE DIVENTANO ARROGANTI” – IL FLIRT E LE MOLESTIE CON IL GENERALE JOSEPH ARRINGTON, CHE POI FU PREPENSIONATO…

SEX-GATE NELLA CASERMA USA DI VICENZA/MICHELA MORELLATO CHIEDE UN RISARCIMENTO DI 5 MILIONI AGLI STATI UNITI

michela morellato

Anticipazione da “Oggi”

Michela Morellato, la showgirl di Vicenza sposata a un soldato americano che aveva fatto prepensionare il generale della base Usa di Vicenza col quale aveva avuto un flirt e dal quale sarebbe stata molestata, racconta in esclusiva sul settimanale OGGI la sua nuova impresa. La giustizia federale americana ha accettato la sua denuncia contro gli Stati Uniti d’America.

michela morellato 4 Joseph Harrington

«Ho chiesto un risarcimento di 5 milioni di dollari. All’inizio pensavo di chiederne solo 2, ma poi ho scoperto che mi avevano ingannata, promettendo di nascondere il mio nome nella denuncia per molestie, e invece l’hanno spifferato a tutti, ed ero stata bullizzata». E a chi gli fa notare che una causa contro gli Stati Uniti sembra impari, lei risponde: «Gli americani sono così potenti che diventano arroganti. Guardi la vicenda del Cermis, o quella di Chico Forti… Io i piedi in testa non me li faccio mettere da nessuno. E con un’amica americana stiamo portando alla luce tanti casi di molestie che l’esercito ha insabbiato. Anche il New York Times ne ha parlato».

