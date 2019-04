“HO CONFUSO LA SUA VAGINA CON LE LABBRA DI UNA DONNA” – UN VIGILE DEL FUOCO AMERICANO DI 48 ANNI È STATO ARRESTATO PER AVER COMPIUTO ATTI SESSUALI SU UNA BIMBA DI 8 ANNI DURANTE UNA FESTA DI COMPLEANNO – LA PICCOLA STAVA GUARDANDO LA TV CON I FRATELLI QUANDO È STATA AVVICINATA DALL’UOMO UBRIACO CHE HA ABUSATO DI LEI: “HO UNA DIPENDENZA DAL SESSO…”

Biagio Chiariello per "www.fanpage.it"

michael william palmatier 2

Un vigile del fuoco dello Stato dell’Arizona è stato arrestato per aver compiuto un atto sessuale su una bambina di otto anni mentre dormiva nella sua camera da letto, secondo le autorità. Michael William Palmatier, 48 anni, ha detto alla polizia che era "estremamente ubriaco" quando ha creduto che i genitali della piccola fossero la bocca di una donna adulta.

È stato arrestato mentre si trovava presso l’edificio della Gilbert Fire Administration, appena fuori Phoenix, per sospetto di condotta sessuale con una minore ed esibizionismo, secondo quanto riportato dal quotidiano Arizona Republic.

ABUSI MINORI 1

Le accuse nei confronti del pompiere

Palmatier avrebbe commesso il crimine durante la festa per il 50 ° compleanno della zia della vittima nella sua stessa casa di Queen Creek, in Arizona. Le autorità dicono che la zia ha detto agli investigatori che è si è recato nella sua camera da letto e ha visto la nipotina lasciare il bagno in lacrime. La bimba ha così detto alla zia che "un uomo le aveva tolto i pantaloni e la biancheria intima e l'aveva leccata", secondo i dati della polizia.

michael william palmatier 3

La bambina ha poi spiegato agli inquirenti che lei e i suoi fratelli minori stavano guardando la televisione nella sua camera da letto durante la festa. Ad un certo punto si è addormentata solo per svegliarsi più tardi con un uomo che la leccava. “Ho capito che era una brutta situazione e ho cercato di scappare” ha ricordato.

Mentre usciva dalla stanza, l'uomo le avrebbe afferrato il braccio, ma la piccola sarebbe comunque riuscita ad allontanarsi e chiudersi in bagno. A quel punto l’uomo “mi ha chiesto di perdonarlo”. La bimba ha accettato di perdonarlo, ma solo se le avesse restituito i suoi pantaloncini, cosa che non ha fatto, secondo la polizia.

abusi sessuali su bambini 8

"Colpa di un farmaco, ho una dipendenza dal sesso"

Palmatier ha subito ammesso le accuse. Un suo collega ha detto alla polizia che il pompiere aveva un problema con droghe e alcol. “Era noto per essere dipendente da Soma”, un rilassante muscolare prescritto. Il 48enne ha detto allo stesso collega che aveva preso il farmaco il giorno del presunto crimine “perché si era fatto male al collo mentre compiva un atto sessuale sulla sua ragazza”.

ABUSI MINORI 2

L’uomo ha poi detto “in lacrime” al suo collaboratore che non avrebbe mai commesso intenzionalmente atti sessuali su una bambina. ‘Sì, ho un lato malato in me, è una parte sessualmente malata, ma non in quel modo” ha detto Palmatier al collega.

la caserma dove lavora Michael William Palmatier

abusi sessuali su bambini 7 abusi sessuali su bambini 3 abusi sessuali su bambini 4 abusi sessuali su bambini 9