13 mag 2020 10:17

“HO IL CORONAVIRUS” - UN PASSEGGERO TOSSISCE E SPUTA ALLA BIGLIETTAIA DEL TRENO. LA DONNA SI AMMALA E MUORE. IL FATTO E’ ACCADUTO ALLA VICTORIA STATION DI LONDRA – “SIAMO SCIOCCATI E DEVASTATI PER QUESTA MORTE” SI LEGGE IN UNA NOTA DEL SINDACATO, CHE CHIEDE UN RISARCIMENTO PER LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA (CHE LASCIA UNA BIMBA DI 10 ANNI). LA POLIZIA HA APERTO UN'INCHIESTA PER RINTRACCIARE L'AGGRESSORE…