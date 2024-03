“HO IL CUORE SPEZZATO, MA NON STAVAMO PIÙ INSIEME” - ARYNA SABALENKA, LA TENNISTA NUMERO 2 AL MONDO, PARLA PER LA PRIMA VOLTA DOPO IL PRESUNTO SUICIDIO DEL FIDANZATO KONSTANTIN KOLTSOV, MORTO DOPO ESSERE PRECIPITATO DAL BALCONE DI UN ALBERGO A MIAMI: LEI RIVELA CHE LA STORIA ERA FINITA, MA POCHE ORE PRIMA IN QUELLA STANZA DELL’HOTEL ERANO INSIEME – A INSINUARE QUALCHE DUBBIO È L’EX MOGLIE DI KOLTSOV CHE È STATA MOLLATA DAL MARITO PROPRIO PER LA TENNISTA: PARE CHE NELLA STANZA SIANO STATI RITROVATI…

Difficile infilarsi tra le pieghe dell’animo di Aryna Sabalenka, la tennista numero 2 al mondo, che ha dovuto dire addio a Konstantin Koltsov, morto — secondo la polizia — buttandosi dal balcone di un resort a Miami, dove fino a qualche ora prima era con lei. Suicidio, il dolore nel dolore. Per tutti è il suo fidanzato, ma lei svela: «Ci eravamo lasciati». Poco cambia, erano lì insieme. La sua intimità è inaccessibile, anestetizzata. La risposta che dà al mondo esterno è chiara: «Torno a giocare».

La sua è evidentemente una scelta di libertà rispetto al lutto che l’ha colpita. Che sia rifiuto o accettazione, Sabalenka fa i conti da sola con il suo dramma: «Ho il cuore spezzato», e poi svela: «Non stavamo più insieme, chiedo rispetto». Aryna si è allenata subito, poi rientrata in albergo, in quello stesso hotel, ha preso il cellulare e ha condiviso su Instagram un reel da brividi, di appena tre mesi fa. Lei e Konstantin ripresi nei momenti più belli. […] Sabalenka è devastata, a rivelarlo è la sua amica del cuore Paula Badosa, nonché rivale domani in campo. «Sta male, e molto — ha detto la tennista spagnola —. Le ho parlato e so cosa sta passando, sono a disagio».

In quella stanza con vista sull’oceano non è stato trovato alcun biglietto, né Koltsov aveva mostrato segnali di insofferenza, agitazione, disagio. L’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio ma la polizia non ha smesso di indagare. Il racconto della ex moglie insinua dubbi: la polizia avrebbe trovato bottiglie di alcol vuote nella stanza. Se fosse invece caduto? Resta il giallo.

Konstantin aveva raggiunto Aryna in Florida per l’inizio del quarto Master 1000 della stagione WTA, in cui Sabalenka è tra le favorite per la vittoria. Aryna ha 25 anni, pochi o tanti che siano non fa troppa differenza, ha avuto la forza di fermare il tempo e tornare a competere. […]

Sarà giudicata? Sui social già tante critiche […] Cinque anni fa suo padre Sergey, 43 anni, promessa mancata del tennis a causa di un incidente stradale, morì all’improvviso di meningite e anche allora la forte Aryna reagì lavorando, provando a mantenere la promessa fatta al genitore di vincere due Slam.

Un padre e un compagno morti, ma anche la vita complicata accanto a un uomo che quando l’ha conosciuta era sposato e padre di tre figli. Julia, l’ex moglie, le ha reso i primi mesi molto difficili. Sfogava la sua rabbia di donna tradita e abbandonata sui social: «Aryna è una di quelle ragazze che si aggrappano agli uomini impegnati. Spero che un giorno succeda anche a lei la stessa cosa».

Il dipartimento di polizia di Miami-Dade ha ripreso le indagini e nessun particolare sarà trascurato, anche il fatto che quest’uomo così innamorato di Aryna aveva già fatto biglietti di viaggio per nuove destinazioni con lei, aveva prenotato una vettura a noleggio per un lungo periodo. Aryna si fa tante domande e non trova risposte. E allora, il campo. Vestita di nero, berretto in tinta e sudore: prova e riprova il servizio.

