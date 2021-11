“HO IL DIRITTO DI VIVERE, MA ANCHE DI MORIRE IN PACE” – GINA LOLLOBRIGIDA, IN LACRIME A “DOMENICA IN”, PARLA DELLA SUA LOTTA CON LA FAMIGLIA DA QUANDO NELLA SUA VITA È ENTRATO ANDREA PIAZZOLLA: “LA VITA È MIA E IO DECIDO COSA FARNE. PER ME È COME UN FIGLIO. È UNA PERSONA BRAVA E PER IL FATTO CHE MI HA AIUTATO, STA AVENDO DEI GUAI TERRIBILI. FARE DEI REGALI A LUI E LA SUA FAMIGLIA È UNA COSA…”

Da Ansa

gina lollobrigida 4

"Ho diritto di vivere ma anche di morire in pace" così Gina Lollobrigida, commossa, affranta, in lacrime a Domenica in su Rai1 intervistata da Mara Venier. "Forza, sei una bersagliera amore" l'ha spronata Venier.

L'attrice, 94 anni, è da anni in lotta con la famiglia da quando nella sua vita è entrato Andrea Piazzolla. In collegamento anche il nuovo legale della Lollobrigida, Antonio Ingroia. Ieri i legali di Milco e Dimitri Skofic, erano intervenuti a Italia Sì su Rai1 per spiegare le loro ragioni, mosse "da immutato affetto e viva preoccupazione per il vergognoso annichilimento del suo patrimonio a beneficio del sig. Piazzolla".

mara venier

"Per me è come un figlio, mi sta accanto come un figlio, mi ha aiutato ad andare avanti. La sua figlia Gina si chiama come me, è una tigre", ha detto affettuosa. "Andrea non ha mai sbagliato. È una persona brava ed il fatto che mi ha aiutato, sta avendo dei guai terribili. La vita è mia ed io decido cosa farne. Fare dei regali ad Andrea e la sua famiglia è una cosa che riguarda me, nessun'altro.", ha aggiunto.

gina lollobrigida 1

L'avvocato Ingroia ha spiegato in tv il caso che si trascina da tempo per commentare poi "da bersagliera in questi anni è stata bersagliata". Piazzolla, che gestiva i beni della Lollobrigida, è a processo per circonvenzione di incapace, mentre ad ottobre la Cassazione ha convalidato il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno per l'attrice, su azione legale promossa dal figlio Milco.

andrea piazzolla gina lollobrigida (4)

E' lui che ha chiesto all'autorita' giudiziaria di Roma di mettere i beni di sua madre in mani sicure. Anzi Skofic aveva chiesto la 'tutela' anche per la gestione ordinaria della vita di sua madre. Ma i giudici hanno ritenuto che 'Lollo' e' in grado di prendere da sola le sue decisioni per la vita quotidiana, ma non quelle che riguardano la gestione di soldi, societa' , immobili.

gina lollobrigida 2 Gina Lollobrigida a Un giorno in pretura gina lollobrigida 3 GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic andrea piazzolla gina lollobrigida (2) gina lollobrigida andrea piazzolla e gina lollobrigida gina lollobrigida gina lollobrigida andrea piazzolla con gina lollobrigida gina lollobrigida gina lollobrigida

GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic gina lollobrigida 5