“HO DOVUTO FRENARE LA LINGUA PER NON DISTURBARE NEIL” – A CINQUANTA ANNI DALLO SBARCO SULLA LUNA BUZZ ALDRIN RICORDA GLI ULTIMI MOMENTI VISSUTI A BORDO DEL MODULO LUNARE E L’ANSIA PER AVER SCOPERTO DI AVER QUASI FINITO IL CARBURANTE: “SIAMO SCESI DI 90 PIEDI IN 30 SECONDI. SOLO ALLORA SONO STATO FIDUCIOSO E HO PENSATO CHE POTEVAMO FARCELA…” (VIDEO)

DAGONEWS

buzz aldrin 4

Il tempo stava per scadere. Il modulo dell'Apollo 11 stava facendo la sua discesa verso la superficie lunare il 20 luglio 1969 quando la luce di carburante si accese. A 100 piedi (30 metri) dal suolo, non era quello di cui gli astronauti avevano bisogno. Il serbatoio dell’Eagle era quasi all’asciutto.

In una nuova video intervista sul primo sbarco sulla Luna, Buzz Aldrin, pilota del modulo lunare della missione, descrive come ha tenuto la lingua a bada quando è apparsa la spia e la voce di Charlie Duke, comunicatore della Nasa, ha informato Aldrin e Neil Armstrong che avevano solo 60 secondi.

buzz aldrin contro first man 1

«Ok. Cento piedi. Sessanta secondi. Faremo meglio a scendere» ricorda Aldrin che pensò di non mettere in agitazione Armstrong che aveva già abbastanza pensieri per la testa. Da un'altitudine di circa 500 piedi aveva preso il controllo del modulo lunare e si stava muovendo con cautela. Nessuno sapeva come avrebbe funzionato il modulo e proprio mentre scendevano apparve un grande cratere che voleva dire un enorme disastro per gli uomini e la missione.

Aldrin raggiunge Neil Armstrong

Gli astronauti avevano già dovuto fare i conti con diverse spie d’allarme nel modulo, ma la storia del carburante era l’ennesimo problema che avrebbe potuto portare gli astronauti alla decisione di abortire la missione.

Eagle scese per altri 90 piedi nei successivi 30 secondi, lasciando all'equipaggio mezzo minuto di carburante per percorrere gli ultimi 10 piedi fino alla superficie lunare. Nell'intervista registrata al Science Museum di Londra nel 2016, ma rilasciata giovedì per la prima volta, Aldrin afferma che è stato solo in quella fase avanzata che si è sentito più fiducioso sull'atterraggio. «Ho pensato, ah, ce l'abbiamo fatta».

buzz aldrin contro first man 2 buzz aldrin 2 La bandiera americana viene piantata sul suolo BUZZ ALDRIN FOTOGRAFATO DA NEIL ARMSTRONG NEL LUGLIO DI 40 ANNI FA buzz aldrin 1 buzz aldrin 3 buzz aldrin neil armstrong spedizione apollo 11 buzz aldrin La discesa di Edwin Aldrin il comandante neil armstrong. neil armstrong TRE UOMINI SULLA LUNA Aldrin raggiunge Neil Armstrong Fu Aldrin a immortalare la prima impronta sulla luna La passeggiata lunare di Edwin Aldrin aldrin sulla luna aldrin nel modulo lunare di apollo 11 buzz aldrin esce dal modulo lunare della spedizione apollo 11 buzz aldrin sulla luna 21 luglio 1969 aldrin che osserva le sue stesse orme sulla luna aldrin che scende le scalette dell'apollo 11 ripreso da armstrong aldrin e armostrong hanno passato 21 ore sulla superficie lunare aldrin impegnato negli esperimenti buzz aldrin pronto al decollo buzz aldrin a milano buzz aldrin buzz aldrin contro first man 3