8 set 2022 14:30

“HO FATTO GIUSTO UN SALTO VELOCE A VENEZIA PER SPUTARE SU CHRIS PINE” – HARRY STYLES CAZZEGGIA AL CONCERTO DI NEW YORK E CHIUDE DEFINITIVAMENTE LO “SPITGATE”: IL CANTANTE ERA STATO ACCUSATO DI AVER SPUTATO SULL’ATTORE CHE AVEVA INTERROTTO L’APPLAUSO ESTERREFATTO. MA NULLA DI TUTTO QUESTO PARE ESSERE ACCADUTO: A SMENTIRE LO SPUTO ANCHE UN PORTAVOCE DI PINE, CHE HA PARLATO DI UN “TENTATIVO PER CREARE UN DRAMMA INESISTENTE…” - VIDEO