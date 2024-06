“HO FATTO RICORSO ALLA MATERNITÀ SURROGATA” – NAOMI CAMPBELL AMMETTE DI AVER SCELTO L’UTERO IN AFFITTO PER AVERE I SUOI DUE FIGLI. E DÀ LEZIONI DI VITA ALLE ALTRE DONNE DALL’ALTO DELLA SUA POSIZIONE DI PRIVILEGIATA: “SONO FELICISSIMA DI ESSERE UNA MAMMA SINGLE. CAPISCO CHE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO SIA DIFFICILE, MA MIA MADRE NON AVEVA NIENTE E L’HA FATTO FUNZIONARE…”

Da quando è diventata mamma - la femmina è arrivata nel 2021 e il maschietto due anni più tardi - Naomi Campbell ha sempre evitato di rivelare i nomi dei figli o la data dei loro compleanni, come pure di mostrare i loro volti […] Ecco perché la confessione resa al “Sunday Times” di essere ricorsa alla maternità surrogata per entrambi i bambini ha stupito tutti. «L’ho fatto», ha confermato infatti la top model quando il giornalista del quotidiano britannico le ha chiesto se avesse usato la gestazione per altri.

«I miei bambini sono tutto per me e ho cominciato a temere per il futuro. Spero in un mondo migliore per loro, sono la mia priorità al 110% e devo essere lì per loro il primo giorno di scuola», ha detto ancora la Campbell che si è detta felicissima «di essere una mamma single», pur riconoscendo di ritrovarsi in una posizione privilegiata rispetto magari ad altre donne che non possono fare una scelta come la sua o che dicono di non volere figli.

«Cambierete idea e vorrete diventare mamme - ha sottolineato la modella - . Capisco che dal punto di vista economico sia difficile, ma mia madre non aveva niente e l’ha fatto funzionare. Ne vale la pena, è così incredibile».

[…] la 54enne Campbell ha iniziato a lavorare giovanissima, «ma non sono sicura che permetterei ai miei figli di iniziare a lavorare a 15 anni. È un mondo spietato», ha concluso.

