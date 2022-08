DAGONEWS

Jennifer Coolidge ha confessato di aver fatto sesso con 200 uomini grazie al ruolo della mamma di Stifler in “American Pie”.

L'attrice, 60 anni, è diventata la MILF per eccellenza e ha confessato di aver avuto molto successo con l’altro sesso grazie alla sua interpretazione del 1999. In un’intervista a “Variety” ha confessato: «Ho avuto molto successo dopo essere stata una milf e ho avuto molta azione in camera da letto dal American Pie. Ci sono stati così tanti vantaggi nel fare quel film. Tipo 200 persone con cui non sarei mai andata a letto. Forse ho ricevuto questa attenzione speciale perché la gente mi vedeva come la mamma di Stifler o una “Legally blonde woman”.

Quindi persone che non mi avrebbero notata, invece, mi hanno chiesto di far parte dei loro progetti”. In “American Pie” Jennifer cercava di sedurre il compagno di classe del figlio adolescente finendo per farci sesso. Da lì la reputazione da Milf.

Durante la sua ultima intervista, Coolidge ha rivelato che, dopo tanti decenni di porte in faccia, non ha più avuto paura di perdere: «Ho fatto dieci anni di provini e nessuno di questo mi ha dato un ruolo. La paura sparisce quando sei così abituato a perdere. C'è un po' di libertà in questo».

L’attrice ha infine rivelato che stava per rifiutare il ruolo in “The White Lotus” perché è ingrassata durante la pandemia: «Non mi piaceva il mio aspetto. Alla fine ho accettato e ho fatto una cosa davvero giusta nella mia vita. Non sapevamo che sarebbe stato un successo, ma anche se fosse andato in un piccolo teatro sarebbe comunque una delle cose più grandi che mi siano mai successe».

