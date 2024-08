“HO FATTO SESSO CON 22 UOMINI IN UN SOLO GIORNO” – LA STELLINA DI ONLYFANS INGLESE BONNIE BLUE RACCONTA LA SUA MARATONA SCOPONA, DURATA OLTRE 11 ORE, DURANTE LO SPRING BREAK, LA TRADIZIONALE VACANZA PRIMAVERILE DEGLI STUDENTI AMERICANI: “HO CONDIVISO LE INFORMAZIONI DELLA MIA STANZA D'ALBERGO ONLINE E HO DETTO: ‘VENITE IN FILA E VEDRÒ CON QUANTI RIUSCIRÒ AD ANDARE A LETTO’. C’ERANO GRUPPI DI RAGAZZI CHE ASPETTAVANO FUORI E DURANTE I VIDEO…” - VIDEO

bonnie blue 3

Bonnie Blue, una creatrice di contenuti per adulti di 25 anni, ha suscitato scalpore online con una rivelazione sorprendente: in una sola notte, ha avuto rapporti sessuali con 22 uomini in un hotel durante lo "Spring break", la tradizionale vacanza primaverile degli studenti in uso nei Paesi anglosassoni. «Ho condiviso le informazioni della mia stanza d'albergo online e ho detto: "Ecco la mia stanza, venite in fila e vedrò con quanti riuscirò ad andare a letto"», […]

L'intervista, postata su TikTok, ha rapidamente accumulato milioni di visualizzazioni. Come riporta il Daily Mail, la clip ha generato una valanga di commenti scioccati e reazioni contrastanti. «È disgustoso, ma anche gli uomini che l'hanno fatto lo sono» ha scritto un utente, mentre un altro semplicemente non poteva crederci: «22 in una notte?!».

bonnie blue 5

La maratona

Bonnie ha spiegato che la maratona sessuale è durata circa 11 ore, dalle 6 di sera fino alle prime ore del mattino, con uomini che attendevano in fila fuori dalla sua porta. «Durante i video registrati si potevano sentire persone bussare alla porta, e gruppi di ragazzi che aspettavano fuori», ha detto. «Sorprendentemente, il personale dell’hotel non è intervenuto», ha aggiunto la 25enne. […]

