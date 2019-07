2. LA LETTERA ANONIMA DI UNA 23ENNE CHE RACCONTA LA SUA SPIACEVOLE PRIMA ESPERIENZA E LA RISPOSTA DELLA PSICOTERAPEUTA: “PRENDITI IL TUO TEMPO PER DECIDERE COSA VUOI VERAMENTE - O NON VUOI - E NEL FRATTEMPO NON PIEGARTI ALLE PRESSIONI DI POTENZIALI PARTNER…”

La lettera al “The Guardian”

sesso 2

«Sono una donna di 23 anni e ho appena fatto sesso per la prima volta. Ho fatto finta di godermelo ma era sgradevole e volevo solo che finisse, e sono stata sollevata dal fatto che non è andato avanti troppo a lungo. Ora mi sento nauseata e provo vergogna.

Non voglio provare di nuovo, ma non so come dirlo al ragazzo. Non ci frequentiamo da molto, quindi sento che la cosa migliore sarebbe rompere. Mi sento male al pensiero di dover fare sesso di nuovo. È normale sentirsi così?

La risposta di Pamela Stephenson Connolly, psicoterapeuta statunitense

«Non è insolito avere una "prima volta" sgradevole. Anche alcune persone relativamente esperte si dicono che "dovrebbero" fare sesso e goderselo quando in realtà non sono pronte o sono disinteressate. A volte questa pressione viene esercitata su di loro da amici, credenze culturali o forse da ciò che vedono su Internet.

sesso 1

Per favore prova ad abbandonare l'idea che devi comportarti in un certo modo solo per sentirti "normale". Chiaramente non vuoi essere sessuale attiva in questo momento; infatti potresti felicemente non uscire con nessuno.

Prenditi il tuo tempo per decidere cosa vuoi veramente - o non vuoi - e nel frattempo non piegarti alle pressioni di colleghi o potenziali partner. Il sesso può essere di gran lunga migliore del modo in cui l'hai vissuto, anche se potrebbe non essere sempre piacevole.

sesso

Ascolta la tua intuizione e, per ora, evita le situazioni che potrebbero farti pensare che dovresti rispettare le aspettative degli altri. Considera la possibilità di fare sesso solo quando senti un senso di sicurezza e un forte desiderio erotico per qualcuno. Di' a quest'uomo che hai frequentato che, a questo punto, non sei interessato a un secondo incontro; la sua risposta ti dirà molto su di lui».

sesso tantrico sesso sesso bagni sesso bagni sesso in treno 6 sesso di coppia sesso di coppia sesso di coppia threesome 4 sesso letto 3 sesso letto 4 SESSO IN CUCINA SESSO IN CUCINA sesso letto 2 sesso letto 5 sesso letto 1 sesso tantrico