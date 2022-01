“MI SENTO COME UNO DI QUEI RAGAZZINI CHE DICONO DI ESSERSI FATTI LA PIÙ FIGA DELLA SCUOLA, MA NON NE HANNO LE PROVE…”

Eva Cabras per www.corriere.it

lagy gaga salma hayek 5

In “House of Gucci”, l’ultimo film diretto da Ridley Scott, avrebbe dovuto esserci una bizzarra scena di sesso tra Lady Gaga e Salma Hayek, che interpretano rispettivamente Patrizia Reggiani e Giuseppina Auriemma. La cantante ha recentemente partecipato al Jimmy Kimmel Live, dove ha parlato con molto candore della sua ultima fatica cinematografica, non risparmiando aneddoti decisamente preziosi sulle scene che non sono rientrate nel final cut.

lagy gaga salma hayek 4

Amore e gatti

Nella versione iniziale del film, Gaga e Hayek hanno infatti recitato in una scena di sesso, che avveniva dopo il momento in cui viene annunciata la morte di Maurizio Gucci. Il personaggio di Reggiani avrebbe quindi sedotto la vedova per poi fare l’amore con lei, in mezzo a tutti i suoi gatti! Sul set c’erano infatti diversi felini e in un particolare momento l’inquadratura indugia sui piedi di Salma Hayek inseguita dal branco dei gatti.

lagy gaga salma hayek 2

Per avere l’effetto desiderato, l’attrice ha dovuto nascondere dei croccantini negli stivali, come raccontato da Gaga, che a proposito della scena intima con la collega ha detto: “Mi sento come uno di quei ragazzini che dicono di essersi fatti la più figa della scuola, ma non ne hanno le prove.”

lagy gaga salma hayek 7 lagy gaga salma hayek 3 house of gucci SALMA HAYEK - HOUSE OF GUCCI lady gaga house of gucci. lady gaga house of gucci al pacino house of gucci lady gaga house of gucci 3 lady gaga adam driver house of gucci house of gucci lagy gaga salma hayek 1

lady gaga house of gucci 1 lady gaga house of gucci 4 lady gaga house of gucci 3 lady gaga house of gucci 2 house of gucci